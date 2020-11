Salazar sostuvo que con Voytenco, la UATRE “está en muy buenas manos”

En una nota con Grupo La Provincia, el jefe comunal de San Pedro, Cecilio Salazar, recordó al ex titular de la UATRE, Ramón Ayala, a un mes de su fallecimiento, y destacó la figura de su reemplazante José Voytenco.

También habló del avance en las gestiones del grupo de intendentes independientes que integra, y opinó sobre la ley que limita las reelecciones indefinidas a alcaldes y legisladores bonaerenses.

Como presidente del Partido Fe a nivel provincia, ¿cómo se va reponiendo del fallecimiento de Ramón Ayala, quien fuera secretario general de la UATRE?

La verdad es que en tres años sufrimos dos golpes muy duros, en junio de 2017 falleció el compañero (Gerónimo) Venegas, ahí fue cuando asumió el compañero Ayala que era su secretario adjunto, y lamentablemente falleció el mes pasado. Era un amigo personal mío de más de 30 años, y acaba de asumir el compañero José Voytenco.

¿Cómo lo ve a Voytenco, teniendo en cuenta que lo ha acompañado a las reuniones que tuvo con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero?

Sí, también con el gobernador de la provincia Axel Kiciloff y varios ministros. Lo veo muy bien, es un compañero con muchísima capacidad de trabajo y creo que está en muy buenas manos el gremio.

Seguramente en los próximos días se va a seguir consolidando su posición, porque es una tarea difícil, es uno de los gremios más grandes del país, con la segunda obra social sindical más grande a nivel nacional.

Está muy bien acompañado por el resto de los secretarios de las distintas áreas que conforman nuestro gremio, y yo lo acompaño como intendente, a estas reuniones que son más políticas que gremiales.

Usted como presidente del Partido Fe en la provincia, es una especie de embajador para Voytenco en el territorio bonaerense…

Sí, esa es la idea justamente. Por eso la estoy acompañando y me siento muy cercano a él. Hace unos días estuve en Capital charlando con él, tenemos una comunicación muy fluida.

¿Cómo avanza el grupo intendentes independientes que usted integra?

Muy bien. Hemos estrechado vínculos tanto en el orden nacional como provincial. Hace unos días, los siete intendentes hicimos un Zoom con el gobernador, tenemos respuesta positiva casi siempre de parte de ellos, de los ministerios, de la jefatura de Gabinete, también una excelente relación con Teresa García, la ministra de Gobierno.

Uno pretende ese tipo de vínculos para lograr cosas para la localidad, en este caso San Pedro que tengo el inmenso honor de conducir. Para mí es lo más importante, en ese sentido tenemos ida y vuelta muy bueno con el gobernador.

¿Cree que el grupo puede seguir ampliándose?

Es nuestra idea. Por ahí es un poco complicado, hay que ver cómo se dan los próximos meses, la pandemia ha hecho que muchas de las actividades que queríamos llevar adelante se hayan paralizado un poco, seguramente las cuestiones políticas las debatiremos por marzo o abril.

Ahora lo importante es hacer un acompañamiento muy fuerte tanto al presidente (Alberto Fernández) como al gobernador, y ya habrá tiempo para debatir las cuestiones políticas. Hoy todos los dirigentes políticos tenemos que tirar para el mismo lado, es decir para adelante, y ayudar en lo que nos corresponde.

¿Qué opina de la posibilidad de modificar la ley que limita las reelecciones de intendentes y legisladores bonaerenses?

Coincido total y absolutamente con lo que dijo el señor presidente el otro día, que si hay en los distritos intendentes o intendentas que quieran ser votados por la ciudadanía, no hay que prohibirle eso a la gente, debería tener la posibilidad de poder elegir a quién está conduciendo.

En particular a mí me es indiferente, porque no tengo la idea de presentarme a un tercer mandato. Creo que hay que darles paso a los jóvenes que vienen empujando fuerte de atrás, yo los acompaño con la experiencia que les pueda sumar.

Pero se debería habilitar para todos aquellos que quieran postularse, porque no es justo que un intendente que esté haciendo una buena gestión no tenga la posibilidad de presentarse de nuevo.

¿Hay algo más que le gustaría agregar?

Simplemente hacer hincapié en qué hay sectores políticos que están adelantando las elecciones, tienen posturas políticas, y para mí no está bueno eso en este momento tan difícil de nuestro país y nuestra provincia, adelantarse no va a traer nada bueno.

Nosotros estamos totalmente convencidos de que tenemos que apoyar muy fuertemente tanto al gobernador como al presidente, y eso es lo que estamos haciendo desde acá de San Pedro.

¿Qué actitudes de esos sectores que usted nombra son las que no corresponden en este momento?

Cada uno es dueño de movilizarse y expresarse, vivimos en un país libre, pero me parece que hay momentos en que eso debería dejarse a un costado, porque hay miles de argentinos que la están pasando muy mal, y no es que la culpa la tenga este actual gobierno, sino que la situación económica se viene agravando muchísimo desde abril del 2018.

A este presidente, de los 11 meses que le ha tocado gobernar, 9 fueron con pandemia, en ese tiempo es muy poco lo que se puede hacer ante la situación que había, y pretender que el presidente arregle todo de un momento a otro con esta situación, es un poco descabellado. Por eso me parece que tenemos que tirar todos juntos y después debatiremos cada uno sus ideas políticas el año que viene, cuando sea momento de elecciones.

