Salazar sobre las elecciones: «Hay que trabajar duro en lo que resta y prepararnos para el 14 de noviembre”

“Hay un sector de la sociedad que está disconforme con el gobierno”, analizó el Jefe Comunal, en una nota concedida de “La Radio 92.3” acerca del resultado de la elección del domingo, donde el frente opositor «Juntos» si impuso en gran parte del país y agregó: “Es una situación que se ha dado a lo largo y a lo ancho del país”. Pero “estamos bien, estamos con mucho ánimo. Hay que trabajar duro en lo que resta y prepararnos para el 14 de noviembre”.

En tanto que estas elecciones tuvieron una particularidad: más del 30 % no voto. “Unas 17 mil personas decidieron no votar”, sostuvo Salazar y en ese sentido, dijo: “Es gente que no solo está disconforme con el oficialismo sino también con la oposición”.

“Estuve hablando con diferentes ministros y se van a tomar medidas a nivel económico”, explicó Salazar y completó porque “la gente vota con el bolsillo”.

Sin embargo argumentó: “Se viene obras importantes para San Pedro”, “ya comenzó la reparación de las placas en la Ruta 191 entre San Pedro y el puente de la Ruta 9, que es el comienzo de la obra tan esperada del tramo hacía Santa Lucía”.

En tanto que expresó que “un sector del peronismo votó la boleta completa de Juntos. No hubo corte de boletas” y sentenció: “El análisis es clarito, analizando los números”.