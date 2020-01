Salazar criticó a Macri y Vidal: «A mí me dejaron clavadas varias obras»

En medio de las críticas que el ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, Agustín Simone realizó a la gestión de María Eugenia Vida, por “dejar obras paralizadas” por 4 millones de pesos en el provincia de Buenos Aires, el intendente de Juntos por el Cambio de San Pedro, Cecilio Salazar se posicionó en esa línea.

“Lo que dice (Agustín) Simone es cierto. A mí me dejaron clavadas varias obras. Y algunas que se hicieron no las pagaron”, aseguró el intendente de San Pedro, molesto por lo que le dejaron el ex presidente y la ex gobernadora.

“El gobierno nacional que condujo Mauricio Macri dejó un Jardín para 350 alumnos por la mitad y María Eugenia Vidal algunas que ya estaban certificadas no las pagó”, agregó Salazar.

El alcalde de Cambiemos, explicó que “los últimos meses del anterior gobierno fue un ´paga Dios´, donde quedaron obras de pavimentación certificadas en la localidad de Santa Lucía y no las abonaron”.

“Lo mismo pasó con las rutas de ingreso a San Pedro, las cuales tuvimos que afrontarlas con dinero del municipio para que se terminaran, cuestión que nos trajo serios problemas en la economía local”, completó Salazar.

“También quedaron inconclusas 7 viviendas para familias con integrantes que tienes capacidades diferentes”, remató.

https://infocronos.com.ar/