Salazar: “Cada vez estamos más cerca de pasar a Fase 3”

Lo aseguró el Intendente Cecilio Salazar en una nota concedida a La Radio 92.3. “Por ahora seguimos en fase 4, lo que expresó el Gobernador es que las medidas se van a aplicar en el AMBA salvo en algunos casos”, manifestó el Jefe Comunal.

“Cada vez estamos más cerca de pasar a Fase 3” y “”nos preocupa mucho que tengamos que cerrar los comercios”, dijo seguidamente.

Además se refirió a la baja de camas en San Pedro (con respecto al año pasado) producto de una difícil situación que atraviesa la Clínica San Pedro. “Por eso hacemos tanto hincapié en el cuidado porque tenemos menos camas de internación que el año pasado”, dijo luego.

Al tiempo que Salazar exhortó: “Tenemos que extremar los cuidados para que los casos no sigan aumentando” .

En función de los casos diarios de la ciudad considero que “hay gente que no se está cuidado”, manifestó, al tiempo que sostuvo: “Sería muy gravoso para la economía sampedrina si pasamos a Fase 3” pero que esto no ocurra “es responsabilidad de cada uno” y sostuvo: “No puede ser después del año pasado ser que sigamos teniendo la misma actitud (de no cuidarse)”.