Rock en Baradero: grandes figuras se presentaron en el escenario este 2023

Este viernes y sábado pasado se llevó a cabo en la vecina localidad el festival de rock que en esta oportunidad se trasladó al feriado de pascuas. El epicentro de esta ceremonia fue nuevamente en el Anfiteatro Municipal de esta localidad, bajo la arboleda de la calle San Martin y que por primera vez tomó el entorno del Parque Sarmiento hasta la costanera.

Dejando para el escenario DEL BARRANCO, a los artistas emergentes y urbanos y a los más «rockeros» y «poperos» los ubicaron en los principales: ESTE y OESTE.

Con los sonidos de Los Tabaleros y La Chancha Muda arrancó la primera jornada que marcaría que ese era el camino. Chuzando el Charco, desde La Plata, llevaría una catarata de canciones conocidas por todos, algo que la banda liderada por Francisco Lago viene haciendo año tras año en este evento y se llevó de premio lo que todas las bandas buscan en un festival: publico nuevo. “Quiero volver a verlos ya”, “que tremenda es esta banda”, eran algunos de los comentarios que se recogían alrededor del escenario por jóvenes que veían en vivo por primera vez a estos músicos platenses.

Kapanga tuvo tres momentos destacados, en un show que siempre termina siendo lo mas loable del festival: el Mono presentó una vez más a su hijo, Tobías Fabio, guitarrista de Los Tabaleros, para tocar juntos. Más tarde se renovaría “el pogo femenino”, una practica que Kapanga implemento luego del pedido de mujeres a no ser tocadas en los recitales y por último, tocaron “Indultados”, tras haberse cumplido un nuevo aniversario del golpe que llevó al poder a la última dictadura militar en nuestro país.

El Plan de la Mariposa fue brillo puro. La danza de los hermanos Andersen y las melodías de sus canciones, sumado a las profundas letras cargadas de espiritualidad y elevación del propio ser, terminan ubicando a esta banda necochense en un lujo para cualquier festival.

No Te Va Gustar hizo un show largo en el que replicó cada uno de sus hits. Con un Emiliano Brancciari recargado y conversador, hicieron, después de mucho tiempo, “Memorias del olvido”, una de las canciones más melancólicas de esta banda.

El cierre estuvo a cargo de El Mató, una de las bandas platenses mas importantes de la escena del indie nacional, quienes cuenta con un repertorio fuerte y sólido que, acompañado por la pintura escénica que presentan, fueron el cierre perfecto para esta primera jornada del Rock en Baradero 2023.

La jornada del domingo, pasado el mediodía la banda local Mono Loco abrió el Escenario ESTE y el día continuó con diversas voces de la escena emergente: Antonia Navarro, Uma y Manu Martínez. A las 15.50, pisa por primera vez el evento la banda platense Delirio. Con Santiago Fernández a la cabeza. Lo disfrutaron como un reconocimiento a tantos años dedicados al rock más under de la ciudad de las diagonales.

Luego Coverheads, la banda liderada por Germán Tripel y Carucha Podestá aportó la fuerza de su potente rock al escenario OESTE y dio paso a Jóvenes Pordioseros, una de las emblemáticas bandas nacidas en los tempranos noventa. Toti Iglesias, su líder, salió al escenario envuelto en la bandera argentina y fue su capa durante todo el show. Iglesias, es uno de los personajes más queridos del rock nacional, por su forma de dirigirse a los fans y a sus propios compañeros: en medio del show, comenzó a saludar a todos sus músicos, incluida la fotógrafa oficial, con un beso y abrazo sentido. También se la pasó nombrando, entre tema y tema, a cada una de las provincias y ciudades que visitan y ve reflejadas en los trapos del público: “prefiero hacer una canción menos, pero nombrarlos a todos”, dispara Toti.

Hicieron un recorrido hermoso de sus temas que ya forman parte del imaginario colectivo de nuestro rock, pero además, tocaron dos covers definitivos: “Espadas y serpientes”, de Attaque 77 e “Intoxicado”, de Viejas Locas: “Vivan las bandas, somos todos amigos”, dijo Toti después de interpretar “No me arrepiento”, para despedirse del Rock en Baradero con “Cuando me muera”.

Otra agrupación fundada por aquellos años en Rosario y que tira melodías entre banderas es Cielo Razzo. Arrancaron a las 17.40 con “Ventana” y, luego de la segunda canción, su cantante Pablo Pino desliza un mensaje verdaderamente importante para los tiempos que corren: “mañana se juega el clásico rosarino, estemos tranquilos y que todo salga bien”. Minutos más tarde, “Luna” hace explotar todo. Siguió Pier, que tuvo a Juanse como invitado de lujo y la tarde “stone” ya estaba dándolo todo.

También hubo lugar para el pop y el indie, con las actuaciones de Paula Trama, Cata Raybaud y, más tarde, de la artista platense del momento: Carmen Sánchez Viamonte. La poderosa pisada de Eruca Sativa, otro nombre más que recurrente en las distintas ediciones del festival, “vinimos a todas las ediciones”, confiesa a ROCK BONAERENSE Gabriel Pedernera, baterista de Eruca.

Para las 19.40, en el escenario auspiciado por la marca Branca, iniciaba una noche que se proyectaba bien rockera, y daba pie para una nueva ceremonia de Juanse en Rock en Baradero. “Almas gemelas” de Eruca Sativa es un temón, dispara Juanse alabando a la banda que lo había precedido.

Nonpalidece brindó por su asistencia casi perfecta en el festival e hizo bailar a un auditorio colmado. Las vibras soul/jazzeras de An Espil para volver al eje y recuperarse después del pogo, reconectar y tomar fuerzas para el último tramo de la noche, que llegaría con una tromba de clásicos del rock: La Vela Puerca, Estelares y Las Pelotas. Mientras tanto en el cierre del escenario del Barranco, Terapia metió un show súper caliente, haciendo enloquecer a su público que no para de crecer. Un épico y emotivo momento se vivió en el show de Catupecu Machu, en el que el cantante de la banda Fernando Ruiz Diaz, invita a Eruca Sativa a compartir escenario, dedicando el tema “Dale” a su hermano Gabriel. La jornada terminó con el esperadísimo cierre a cargo de Rata Blanca, que desde 1998 no volvía a pisar Baradero.

Fuente: Infocielo / Videos gentileza: Mundo Baradero