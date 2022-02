Rock en Baradero: cómo fue el regreso del gran festival del verano bonaerense

Rock en Baradero regresó con una edición de lujo y devolvió a los bonaerenses el placer de poder vivir la música en vivo, al aire libre y con una selección de los mejores exponentes del rock actual.

Coti, Guasones, Arde la Sangre y Los Pérez García fueron algunas de las bandas que desfilaron en el regreso del festival más importante de la provincia de Buenos Aires: Rock en Baradero, en su primera jornada.

La simpatía llegó de la mano de Barrio Viejo, la banda del ex futbolista Daniel Osvaldo, que, sobre el escenario del Barranco ubicado en la entrada del predio, expuso su carisma y la peculiaridad que guarda la banda: la hermandad que pregonan desde hace más de seis años.

Los Pérez García, con Beto Olguín a la cabeza, continuaron dando catedra de rock clásico, que era el condimento que en las anteriores ediciones de este festival se había comenzado a diluir.

Fabiana Cantilo no solo trajo al escenario principal el glamour de siempre, sino que reconfirmó que sigue siendo la mejor de todas las artistas femeninas del rock nacional. Con un set corto pero contundente que arrancó con “Tregua” y “Dulce condena”, siguió con “Mary Poppins” y terminó con “Ya fue” y “La batalla”.

Otra de las mujeres fuertes del Día 1 del Rock en Baradero fue Sara Hebe. Que arrancó con “Ignatia” y recorrió sus mejores canciones para terminar con la cortina de “El marginal”.



Tarde metalera

El plato fuerte del día fueron las bandas metaleras: Arde la sangre y La H no murió, quienes además se tiraron flores mutuamente tanto arriba como abajo del escenario.

Caras Extrañas es el nuevo proyecto de Mauricio Junior Lescano, ex líder de La Veinticinco, y fue uno de los shows con más “agite”. En donde no faltaron los clásicos de su ex banda como “Cruz de sal”, “Mil canciones” y “Hasta la victoria”. Fue decididamente el show más aclamado por todos, porque el rock barrial parece estar más vivo que nunca.

Cierre y fiesta

Los Auténticos Decadentes estuvieron a cargo del cierre, dejando en claro porqué siguen siendo una de las bandas más importante del país, que fluye como ninguna otra sobre territorio latinoamericano y pisa fuerte vaya adonde vaya. La lista fue de veinte temas, recorrido exquisito de toda su carrera, con las canciones que resonaran por siempre en el inconsciente colectivo, pegadizas, fiesteras, alegres: la receta infalible de Cucho y compañía.

2da. jornada: el comienzo del fin

A partir de las cinco de la tarde arrancaban Mablu, Acus, Santa Rabia y Clara Cava, dando comienzo al último día del festival que se había ausentado por la pandemia durante dos años. Bandas y solistas nuevitos, y no tanto, que dentro de géneros urbanos destilaban espíritu rockero porque “el rock es un estilo de vida”, soltaría a este portal la cantante “afroargenta” Acus, en relación a la música, sus géneros y la ya conocida “grieta” innecesaria que se vive más entre los críticos que entre los artistas.

El sonido platense en un lugar preponderante

El Mató y Peces Raros desafiaron, a través de sus originales estilos sonoros, a todo el resto. Las dos excéntricas bandas nacidas en la ciudad de las diagonales dejaron nuevamente su marca en el festival bonaerense. El Mató, con Santiago Motorizado a la cabeza, es una banda que emana simpleza y entusiasmo. La lista de trece temas arrancó como de costumbre con “El magnetismo”, siguió con “La Síntesis O’konor”, “Yoni B”, “La noche eterna”, las infaltables “El tesoro”, “El mundo extraño” y “Chica de oro” y el cierre con “Mi próximo movimiento”.

Entre dos pesos pesados del rock nacional, como lo son Las Pelotas y Kapanga, tocaros los Peces Raros. Todo lo que se diga de este dúo platense será poco e incompleto. Ellos hacen una mixtura perfecta entre el rock y la música electrónica “como para que sea más comercial”, advierten a este portal antes de subir al escenario Oeste. Fue un set corto pero contundente, armado de tal manera que su ascenso sonoro y rítmico cerca del final arrastró todo el público a saltar bajo luces coloradas que salían del escenario, atravesándolo todo.

Airbag, llevándose los suspiros de propios y ajenos

Les costó mucho que se los reconozca como lo que verdaderamente son: rockeros puros y de los buenos, pero lo lograron y hoy lo refutan y ahora que todos los están mirando, lo disfrutan y se les nota en cuerpo y alma. La presentación de la banda de los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli fue fuerte, profusa y estuvo colmada de sorpresas visuales. Pero además, supo pegar justo en el centro de los corazones de los habitués de festivales de rock, porque interpretaron su maravillosa versión del clásico “renguero”, “Balada del diablo y la muerte”, de una manera tan fiel que alcanzó para ponerle la piel de gallina a los fanáticos de la banda del Chizzo, y a todos los allí presentes.

El concierto siguió con sus más grandes éxitos como “Cae el sol” y “Por mil noches” dejando para el cierre “Si te vas” y “Solo aquí”.

Las Pelotas y el mejor “pogo”

La banda de Germán Daffunchio logró con su set el “pogo” más grande del festival. Y debe ser porque después de tres décadas arriba de los escenarios ya tienen la receta para provocarlo. Antes de interpretar “Esperando el milagro”, Germán detalló la cantidad de años que tiene ese hit: “veinte fucking putos años”, toda una vida. El mágico momento se completo cuando a mitad del recital comenzó a caer una suave lluvia de verano, clásica en el historial del festival.

información gentileza: Infocielo.