[Regionales] San Nicolás: Detuvieron a una mujer que protagonizó un homicidio en junio pasado

El pasado 16 de junio en un confuso episodio ocurrido en una cortada de calle De la Torre en barrio 12 de Marzo, resultó muerto de una herida cortante en el abdomen Martin Espíndola, quien había ido a la casa de su ex pareja Lourdes Nair Trenker a ver su beba de 8 meses y tuvo un enfrentamiento con Nazareno Biscaro, el cual habría estado viéndose con la joven. En un primer momento la Justicia detuvo a Biscaro por el homicidio ya que ambos jóvenes se habían trenzado en lucha y cayeron a una zanja donde Biscaro le habría asestado un corte con el filo de una botella de vidrio rota. A partir de la toma de declaraciones testimoniales y el cambio de declaración de un testigo, la fiscal que entiende en la causa -Dra. Verónica Marcantonio- resolvió la detención de Lourdes Nair Trenker, puesto que las nuevas pruebas la señalarían a ella como la autora de la puñalada que le terminó costando la vida a Espíndola.

Detención

La imputada Lourdes Nair Trenker fue apresada en su vivienda ubicada en la calle José de La Torre al 100, luego de un allanamiento requerido por la fiscal de la causa, Verónica Marcantonio.En el procedimiento realizado en la propiedad de la joven, los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás secuestraron dos cuchillos para someterlos a pericias y establecer si alguno de ellos fue el arma homicida.Trenker fue indagada hoy por la fiscal Marcantonio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Nicolás, quien le imputó el delito de «homicidio», pero la joven se aprestó a su derecho de no declarar.

Cambio de declaración

En diálogo con EL NORTE, la fiscal Verónica Marcantonio explicó: “En un principio se habían tomado declaraciones testimoniales que sindicaban a Nazareno Biscaro que estaba en el lugar de la pelea, como autor material del homicidio, pero como desde un primer momento declaró que él no había sido, que quien había apuñalado a Espíndola fue la chica, es que realicé nuevos careos entre las personas que lo habían sindicado a él. De los mismos pudimos deducir que si bien existió una pelea previa entre Biscaro y Espíndola, la que le acertó la puñalada fue Lourdes Trenker, que era la ex pareja con la que tienen un hijo en común”.

Puñalada

A medida que la investigación avanzaba iban apareciendo contradicciones, y fue ahí donde el testigo principal cambió su declaración “De los careos resultó una persona detenido ante la fiscal Franca Padulo por falso testimonio, ya que en un primer momento acusó a Biscaro pero después reconoció que había mentido porque le tenía miedo a Mario Trenker, el papa de la chica, que está condenado por robo. En definitiva, después traje a más testigos quienes dicen que fue ella. La joven no declaró, pero en definitiva por los careos y las testimoniales que fueron surgiendo se nota que, si bien hubo una pelea previa entre Biscaro y la víctima, la que lo termina matando fue la ex pareja”, explicó la fiscal.“Biscaro lo que le hizo a Espíndola fue un corte en el pómulo con una botella. Los médicos que hicieron la autopsia dijeron que el corte letal no pudo haberse realizado con una botella sino que debía haber sido un elemento punzante, como punzón o cuchillo. Los testigos la vieron a ella con un cuchillo y algunos también la vieron dando la puñalada. En una primera parte de la pelea se enfrentan ellos dos, Biscaro y la víctima, después vuelven a la casa de Lourdes. Ella egresa, primero supuestamente trata de calmarlos y después sale con un cuchillo y de la nada le asienta una puñalada. En el momento en que le dio el corte la situación ya estaba relativamente calmada, por lo que cuesta entender porque lo mató, ya que no sucedió en el fragor de la pelea” agregó Marcantonio.

Fuente: Diario El Norte.