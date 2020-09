[Regioanles] Baradero: trabajadores del Hospital amenazan con un quite de colaboración

Se llevó a cabo este miércoles una audiencia con trabajadores del Hospital Lino Piñeiro. Alrededor de 50 empleados, expresaron la necesidad de mejores condiciones sanitarias, pago de horas extras y entre otras problemáticas.

«Les dije a los compañeros que esto es una olla a presión. Nos van corriendo las mesas paritarias» sostuvo Fabio Morán, Secretario General de ATE. «Vamos a continuar con las asambleas», agregó luego.

«Si no tenemos respuestas el viernes, vamos a empezar con un quite de colaboración. Empezaremos a no reemplazar al personal, quitaremos el desayuno y la cena hasta que nos reciban» sostuvo a la vez..

Fuente FM Tiempo y Tu Radio Baradero