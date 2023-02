La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro brindó recomendaciones para evitar estafas a través de llamadas, mensajes de emergencia o supuestas campañas benéficas.

Ante las constantes y cambiantes modalidades con las que se presentan todos los días intentos de estafas virtuales a través de llamados, mensajes o campañas domiciliarias argumentando todo tipo de situaciones para obtener datos personales, se solicita máxima atención a toda la población.

Quienes llevan adelante estas acciones utilizan excusas que están destinadas especialmente a engañar a adultos mayores, por lo tanto, ante cualquier duda se recomienda comunicarse a través del 911 a las fuerzas de seguridad, no brindar información vía telefónica a personas no reconocidas y no permitir el ingreso a las viviendas.

Es muy importante la colaboración de familiares y allegados para instruir a las personas que pueden ser víctimas de estas acciones delictivas y que no siempre tienen acceso a las acciones con las que se intenta prevenir con la gran colaboración de los medios de comunicación.