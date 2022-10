Ramallo: pescan un patí de casi 25 kilos en el río Paraná

Un joven de 23 años salió a pescar para comer y terminó sacando un patí de casi 25 kilos en el río Paraná, a la altura de la localidad de Ramallo.

Nicolás Reynoso es el nombre del afortunado pescador del ejemplar de patí de 24,89 kilos. El animal fue devuelto al río.

“Fue una locura, no lo podría creer, porque hace bastante que quería pescar un patí de ese tamaño y no se me daba”, contó Nicolás Reynoso. “Era un patí del tamaño de los que ya no se crían más”, aseguró al confirmar que el pez pesó 24,89 kg y fue extraído a caña.

“No se dan una idea la emoción de sacar este patisauro y a caña. Un verdadero trofeo que fue devuelto al río. Ramallo sigue teniendo bestias gigantes”, había posteado el joven pescador en sus redes.

Reynoso rememoró que estuvo “más de media hora peleando con el bicho”. “Fue a unos 40 metros de profundidad, en la parte más honda del Paraná, y el patí venía del fondo, veía la claridad y bajaba; pasó así hasta que se cansó y ahí lo pude levantar”, repasó en relación a la hazaña que lo tuvo por protagonista.

Después de posar para el flash de la cámara con su trofeo, el joven pescador devolvió el ejemplar a las aguas del Paraná. “No puedo matar un bicho de ese tamaño porque su carne no es valiosa porque es muy grasa”, explicó. De hecho, mencionó que “un patí de ocho kilos ya es incomible y en casi todos lados se devuelven”. Consultado por una respuesta a aquellas eventuales críticas por la pesca con devolución, éste argumentó: “Pesco para comer y a los más chiquitos para hacerlos fritos, pero a los pescados más grandes los devuelvo. Cada uno tiene su opinión, pero yo pesco con devolución también y ya estoy acostumbrado a las críticas”.

El joven pescador, además, suele difundir sus horas en el río a través de su canal de YouTube “Pescando Para Ustedes-NICO REYNOSO” y, según anunció, iba a subir el video completo de la pesca del ejemplar “más grande” que sacó en su vida. (Opinando San Nicolas)