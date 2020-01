Quisieron robar un Fiat 147 y como no pudieron se llevaron la batería

El hecho se produjo el domingo temprano por la mañana, en Mitre al 2000. El Fiat 147 se hallaba estacionado en la vía pública, cuando 3 sujetos intentaron sustraerlo, aunque no lograron cometer el ilícito puesto que a pesar de los intentos que hicieron, el vehículo no encendió y no pudieron llevárselo.

Sobre ello, una joven – familiar de la titular del rodado – nos informaba: “Le quisieron robar el auto, un Fiat 147 a mi hermana. Lo empujaron y como no pudieron arrancarlo le robaron la batería. Fue en su trabajo en calle mitre al 2000. Una vecina los vio y le aviso. Eran 3 hombres en un auto blanco”.

Imagen ilustrativa.