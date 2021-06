Publicación en Facebook de abuso sexual: «Es importante que se haga la denuncia»

A raíz de una publicación en Facebook, realizada en las últimas horas, sobre un supuesto en hecho de abuso sexual, es que consultamos a la subsecretaria de Género de la Municipalidad de San Pedro, Laura Monfasani, quien nos informó sobre el seguimiento que realizan del caso desde el área.

“Nosotros no tenemos denuncia con respecto a ello, empezamos a rastrear el perfil de la persona que había publicado esto, no encontramos nada hasta el momento”.

Al tiempo que la funcionaria manifestó que “se investiga si había una denuncia previa contra esta persona, hasta el momento no encontramos nada, por lo menos en la Comisaría de la Mujer no hay nada” y “en el perfil no hay datos tampoco para poder dar con la persona”.

Destacó a su vez la importancia de radicar la presentación: “Corresponde si hay un hecho de estas características como allí se expresa que se haga la denuncia correspondiente para que podamos actuar también”.

“El hecho de publicar este tipo de hechos en facebook si hacer la denuncia puede ser peor aún porque la persona no está protegida aún y que el agresor quiera agredir a la víctima por exponerlo en redes sociales”.

Si sufrís violencia podes comunicarte a los siguientes números:

Comisaría de la Mujer: 422000/

Whatsapp al 3329 564366

Secretaría de Desarrollo Humano: 420430

Emergencias: 911

Línea Provincial de Asistencia: 144