Piden que se hagan cargo de un caballo que dejaron abandonado hace varios días

Primero al sol y con un calor agobiante, ahora bajo la lluvia; a través de redes sociales usuarios difunden una imagen de un caballo que su dueño dejó abandonado a su suerte hace varios días.

«El caballito de ayer a la tarde hoy sigue en el mismo lugar.pero bajo el agua. Y nunca se vio a nadie,ni supuesto dueño, ni nada. A quien se le hace una denuncia de maltrato si no dan bola?Si tuviera campo juro que ya me lo hubiese llevado. Esta muy flaco. Y es raro que en dos días no vengan a llevarselo. O lo robaron o lo tiraron a su suerte. Mas que llevarle un poco de pasto mucho no puedo hacer Está en la plazita de Frers al.800».