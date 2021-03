Pérez Millán: Sigue la ocupación en el Frigorífico ArreBeef y el conflicto continúa

Continúa el bloqueo de los accesos y la quema de neumáticos en la puerta del frigorífico ArreBeef, en la localidad de Pérez Millán, Partido de Ramallo, al noreste de la provincia de Buenos Aires, tras el anuncio de su dueño, Hugo Borrel, de cerrar la compañía en forma definitiva. La decisión se conoció el viernes 27 en medio de una situación sindical muy compleja donde en los últimos meses un grupo de trabajadores comenzó a disputar la representación gremial al delegado del Sindicato de los Trabajadores de Carne de la Zona Norte del territorio bonaerense, Luis Pérez.

Al estar cerrado el ingreso al establecimiento, no es posible realizar el traslado de la carne depositada en las cámaras. “La situación está muy complicada en este momento. El fin de semana gracias a la gestión del Gobierno se pudo retirar la hacienda en pie que había en la planta para evitar que se mueran los animales, pero no dejan sacar la cámara de la carne. No se logra que se retire la mercadería”, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, la entidad que agrupa a los grandes exportadores de carne a la que está afiliada Arrebeef.

