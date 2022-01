Paro general de trenes el jueves a partir de la hora cero

La Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) anunció hoy un paro en el servicio de todos los trenes del área metropolitana para el próximo jueves y por 24 horas en reclamo de falta de pago por antigüedad, del refrigerio diario y porcentaje por título.

A través de un comunicado la UPSF indicó: “Se pone en conocimiento a los compañeros y compañeras y a la opinión pública en general que como consecuencia de los sucesivos planteamientos no resueltos y habiéndose agotadas las negociaciones con las empresas S.O.F.S.E (Líneas Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur Y Tren de la Costa, Larga Distancia y Regionales) y B.C.Y.L S.A (Líneas Urquiza, Belgrano, San Martín), que corresponden a: Discriminación laboral en virtud de las carencias o ausencias de remuneración por antigüedad, pago del refrigerio diario, porcentaje titulo universitario y terciario, etc y por el no reconocimiento de los derechos y beneficios hacia nuestros afiliados, Y que tienen otros trabajadores encuadrados en otras asociaciones sindicales, descuento compulsivo ‘disfrazado’ bajo el concepto contribución solidaria por parte de la empresa S.O.F.S.E y otra asociación sindical sobre nuestros afiliados, discriminación sobre la base de su afiliación sindical o por la falta de libre afiliación, práctica desleal de los funcionarios de la empresa S,O.F.S.E. y la negativa a la firma de un ‘convenio colectivo de trabajo por parte de las empresas con U.P.S.F, para nuestros trabajadores y trabajadoras, es que el Secretariado Nacional de la Unión del Personal Superior Ferroviario llama a un paro general por 24 horas para el próximo jueves 20 de enero a partir de las 0 horas”.

“Esperando que nuestros gremios hermanos de la industria ferroviaria nos acompañen, por mandato único del Gral Juan Domingo Perón, que reza: ¡Trabajadores únansel”, agregaron.

El comunicado concluye indicando que “también se informa, que ajustándose a las normativas legales vigentes, la decisión fue informada oficialmente/al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)”. (Diario Popular)