Paro de colectivos: se incendiaron varias unidades en Zárate

Por motivos que aún la Policía desconoce, al menos siete colectivos ardieron en llamas en el en el estacionamiento del Sistema Interurbano de Transporte, sobre la Ruta 6, en la localidad bonaerense de Zárate.

El fuego comenzó durante la noche del martes y cubrió de humo la zona. Gracias a un llamado al 911 de un vecino, la Policía de la Provincia de Bs. As. y los Bomberos Voluntarios se acercaron al lugar rápidamente.

Como el fuego no paraba, los propios choferes se acercaron y decidieron mover los colectivos que aún no habían sido alcanzados por el incendio. Desde la empresa indicaron que no hay conflictos sindicales.

Intervino la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de la fiscal Andrea Palacios, quien caratuló la causa como “incendio” y ordenó una serie de acciones para averiguar qué fue lo que sucedió.

Por el momento, los vecinos de esa zona se quedaron sin transporte público ya que es el único que llega hasta allí.