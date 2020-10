Pandemia: Sancho aseguró que muchas Obras Sociales y Prepagas «se borraron»

A través de una entrevista radial, el secretario de Salud, Dr. Guillermo Sancho, se mostró molesto ante la actitud que tuvieron dichas entidades que prestan atención médica a los trabajadores en relación de dependencia o a particulares.? Si bien dijo no querer “generalizar”, afirmó que muchas “se borraron”.

“No están acompañando para nada el esfuerzo que estamos haciendo todos los sectores para que esto funcione”, aseveró a través del programa “En Contacto” que conduce César Rotundo a través de APA San Pedro.

“Dicen que no pueden afrontar el costo de un hisopado, estas prepagas de primera línea, y en Capital mandan una ambulancia y los hisopan a domicilio. Entonces a mi me parece que hay afiliados A, B o C. Todos pagan la misma cuota, pero a la hora de recibir la prestación no es así”, afirmó luego.

En tanto que manifestó: “Las clínicas van a tener problemas porque esta? afrontando un montón de costos que después no son retribuidos de la manera que tendría que ser”.

“En un año que que los afiliados siguen abonando su cuota mensual, pero es un año que tuvieron muchos menos procedimientos programados y de otro tipo, para afrontar el sistema; no han tenido tantos costos y se borraron, se esfumaron, tiraron una bomba de humo y no se los vio”, “ni una caja de guantes aportaron”, sentenció.