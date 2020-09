[Nacionales] Los principales bancos siguen sin venderles dólares a sus clientes

Desde el pasado martes 15 de septiembre, una nueva normativa del Banco Central impuso una retención del 35 % a la compra de dólares, deducible luego del impuesto a las ganancias. Es decir, a partir de ese martes, quien compra dólares los paga un 35 % más caro, pero después esa diferencia la recupera cuando deba tributar el impuesto anual a las ganancias.

A casi una semana de la medida del BCRA, los principales bancos que operan en el país siguen sin venderles dólares a sus clientes, aduciendo que se están adecuando a las nuevas normativas impuestas por la autoridad monetaria argentina.

Del lado de los bancos, argumentan que no pueden reiniciar la venta de dólares hasta no cruzar datos con la ANSES para saber quienes están habilitados para comprar y quienes no.