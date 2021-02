[Nacionales] La nafta y el gasoil subieron 1,2%

Así lo confirmó el gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina, Guillermo Lego. Es el segundo aumento en lo que va de febrero.

La nafta y el gasoil volvieron a subir este fin de semana alrededor de 1,2% en distintos puntos del país durante el último fin de semana, así lo confirmó esta mañana el gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina, Guillermo Lego.

Sin embrago, los aumentos no son generalizados, sólo se dieron el algunas estaciones de servicio. Así lo explicó: «La nafta aún no aumentó en todos lados, por ejemplo todavía no en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, en el interior. El incremento es del 1,2% aproximadamente”.

Según Lego, «van cinco aumentos en un año y hay subas programadas hasta mayo. De aquí a ese mes, los combustibles subirán del 5 a 6%». “Hace rato que las empresas dicen que tienen que recomponer sus costos (…) Aumentó el barril y ahí las petroleras aumentan”, comentó en El Destape Radio.

Cabe aclarar que no hubo un cambio en la política de precios de todo el país, y que los aumentos de nafta y gasoil se dieron en algunos puntos del país como en Entre Ríos y Córdoba donde los precios por litro ya se acercan a los 100 pesos y comienzan los inconvenientes para estacioneros que ya advierten modificaciones en los displays que sólo admiten cuatro dígitos.

El incremento anterior se había aplicado el 2 de febrero y fue de entre 1% y 1,9%: involucró a todas las petroleras que operan en el mercado local.

https://infocielo.com/