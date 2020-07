[Nacionales] La Argentina analiza varias propuestas para probar una vacuna contra el coronavirus

La Argentina se encamina a formar parte de los países que se dispongan a probar en la población algunas de las vacunas en estudio, cuando científicamente estén aptas para pasar a esa fase de análisis.

“Estamos en conversaciones para que la provincia de Buenos Aires entre en ensayos clínicos de alguna de esas vacunas -informó esta mañana el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán-. Están dando preliminarmente buenos resultados”.

Según consideró el funcionario en declaraciones a Telefe, “con que el 50% de la gente que recibiera una vacuna pasara a tener casos leves o no tener la enfermedad cambiaría toda la gestión de la enfermedad”. “Ya no se nos atoraría el sistema de salud, entonces estamos muy esperanzados”, aseguró, al tiempo que destacó: “La ciencia nos va a dar una respuesta y cuando eso llegue vamos a poder decir ‘acá no tuvimos miles y miles de muertos’ y allí valoraremos los argentinos el esfuerzo que se está haciendo”.

Científicos de todo el mundo se esfuerzan por desarrollar vacunas que funcionen con una inmunidad protectora robusta contra COVID-19. Los candidatos a vacunas, como la vacuna mRNA-1273 SARS-CoV-2, la vacuna de coronavirus de ADN INO-4800 y la vacuna candidata a vector de adenovirus tipo 5 (Ad5-nCoV), son algunos ejemplos en ensayos clínicos de fase I, mientras que la vacuna de ARN autoamplificadora , la vacuna COVID-19 recombinante oral, BNT162, la vacuna COVID-19 de origen vegetal y la vacuna COVID-19 del péptido Ii-Key están bajo ensayos preclínicos. Del mismo modo, la OMS, en su sitio web oficial, mencionó una lista detallada de los agentes de vacuna COVID-19 que están bajo consideración. Están en curso diferentes fases de ensayos para vacunas con virus vivos atenuados, vacuna inactivada con alumbre de formaldehído, vacuna de vector de adenovirus tipo 5, vacuna de ARNm encapsulada en LNP, vacuna de plásmido de ADN y proteína S, trímero S y péptido Ii-Key como una proteína subunitaria. vacuna, entre otros.

Infobae