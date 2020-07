[Nacionales] Italpark: a 30 años de la tragedia que cerró las puertas de la diversión

El Italpark, con sus 4.500 m2 y los más de 35 juegos, estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Parque Thais. Sus dimensiones lo convertían en el centro de atracciones más grande de Sudamérica.

Fundado por una familia de inmigrantes italianos en el año 1971, sus puertas se cerraron definitivamente luego del accidente de aquella joven. La condena pública obligó a los dueños del parque y la Comuna porteña a llegar a un acuerdo para afrontar los costos de la indemnización.

La Municipalidad de Buenos Aires tuvo culpa recurrente en el episodio, ya que no se realizaban las inspecciones técnicas preventivas correspondientes. Pasados cuatro meses del accidente, el por entonces intendente Carlos Grosso, decidió clausurar definitivamente el parque de diversiones.

El Concejo Deliberante en una audiencia pública decidió, entre tres opciones, crear un espacio verde en el predio donde funcionaba el ItalPark, ubicado en Libertador y Callao. Las dos alternativas restantes eran un parque recreativo o un complejo hotelero.

La causa civil, por otro lado, demoró seis años en ser dictada porque no se podía dar una sentencia hasta que no se expidieran las actuaciones penales. El expediente fue caratulado como ‘homicidio y lesiones graves’. El juez, al dar a conocer su sentencia dijo: ‘Los parámetros de la Justicia Civil establecen que la vida de una persona no vale más de 100 mil dólares, pero la vida de un hijo, para mí, no tiene precio, por eso considero que el resarcimiento material debe ser alto. Perder un hijo es un dolor que no se mitiga jamás’.