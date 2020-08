[Nacionales] El reinicio de la Copa Libertadores puso en alerta al Gobierno por los viajes de los equipos

Los equipos del fútbol argentino pudieron retomar los entrenamientos el último lunes bajo un estricto protocolo y cinco de esos clubes ya tienen por delante una fecha establecida para reactivar la actividad oficial a partir del calendario de Copa Libertadores que oficializó la Conmebol. En poco más de un mes, se retomará la fase de grupos para River, Boca, Racing, Tigre y Defensa y Justicia, aunque este tema genera cierta preocupación en el Gobierno Nacional.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aclaró que deberán evaluar durante los próximos días los procedimientos para esas instituciones y puso sobre la mesa su preocupación: “Hoy no está autorizado un acuerdo del Mercosur. Ayer tuvimos gabinete federal en la Casa Rosada y me lo preguntaban otros ministros: la verdad que no hay ningún acuerdo de Mercosur. Es un tema que nos preocupa porque ya dentro de un mes los equipos van a empezar a viajar y hoy las condiciones no están dadas para que eso suceda. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo evoluciona también la situación sanitaria y ahí definiremos. Peor hoy es un tema complejo porque inclusive sanidad de frontera no está permitiendo excepciones a la cuarentena”.

El funcionario, en la entrevista con el programa De Acá en Más por Radio Metro, explicó en detalle cómo sería el panorama hoy para los equipos que ya tienen fecha de reinicio para el 17 de septiembre: “No es que no tengan permiso, se pueden ir a jugar a Brasil, pero cuando vuelvan tienen que que hacer la cuarentena hoy. En la situación sanitaria como está hoy sería así. Vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver si dentro de un mes nosotros podemos hacer que los que vienen de algún lugar donde hay circulación comunitaria, como por ejemplo Brasil, no hagan la cuarentena. Si el Ministerio de Salud determina eso, no la harán. Pero hoy sí podrían ir a jugar, lo que sí pueden es salir del país a jugar, cuando vuelven tienen que hacer la cuarentena”.

Lammens advirtió que aquellos equipos que lleguen como visitantes al país también deberían estar 14 días aislados y aclaró que no está por ahora evaluado la posibilidad que ingresen con un examen de coronavirus negativo: “Hoy sanidad de frontera lo que nos está diciendo es que tienen que hacer la cuarentena. No está contemplando lo del test negativo”.

El esquema de encuentros incluye distintas variantes para los representantes argentinos. River viajará a Brasil (San Pablo) y Perú (Binacional); mientras que será anfitrión de equipos brasileños (San Pablo) y ecuatorianos (Liga de Quito). Boca tiene planificado salir del país para ir a Paraguay (Libertad) y Colombia (Independiente de Medellín), aunque también será local de equipos venezolanos (Caracas) y paraguayos (Libertad).