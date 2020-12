Mosaiquistas realizaron un mural en homenaje al personal de salud y a todos los pacientes de Covid-19

Esta mañana en la Casona la Dirección de Turismo, el Secretario de Salud Dr. Guillermo Sancho y la Presidenta del Círculo Médico Dra. Liliana Doldán recibieron de manos de un grupo de artistas mosaiquistas sampedrinos el mural de Homenaje y Gratitud a todo el personal de salud.

En coincidencia con el Día del Médico que se celebra este 3 de Diciembre, ambos profesionales en representación de todos los que trabajan y trabajaron durante la Pandemia de Covid-19, agradecieron esta emocionante demostración de afecto y valoración por el esfuerzo que ha sido necesario ante esta situación tan compleja.

La Licenciada Mariana Maroli, impulsora de otras iniciativas que han plasmado en diferentes zonas de San Pedro con obras que ya son representativas de nuestra ciudad, agradeció a todos los que colaboraron, especialmente a la Directora de Turismo Marcela Cuñer (que no pudo estar presente por los preparativos de la apertura de temporada en Vuelta de Obligado) y a las autoridades municipales.

Antes de descubrir la obra, comentó que el proyecto surgió por iniciativa del artista mexicano Khimo H?brika González quien se basó en la leyenda Maya del colibrí que cuenta que está cargada de gran simbolismo y que refleja que por cada persona que fallece, nace un colibrí que se convierte en su mensaje y sus pensamientos.

El artista mexicano que replicará esta iniciativa en diferentes ciudades del mundo, contó con la colaboración de colegas para acompañar desde las redes sociales el proyecto fundacional de esta idea, que en San Pedro realizaron junto a Maroli, Anita Nissero, Gabriela Berdullas, Gastón Beltrán, Lili Rivero, María Elena Elcoro, María Isabel Devito, María teresa Gordo, Matilde Torres Dell Acqua, Mauricio Ballerini, Mónica Mónica Torre, Nélida Rodríguez, Silvia Varela, Stella Maris Luna, y Susana San Juan.

Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Pedro se dispuso colocar en la zona ribereña este mural próximamente, ampliando la «Ruta del Mosaico» que ya tiene otras coloridas paradas.

En el perfil personal de facebook de la Licenciada Maroli pueden encontrar un video con los diferentes pasos que se fueron dando para la creación del mural y todos los agradecimientos a quienes colaboraron con esta iniciativa solidaria.

En el mismo acto, en representación del personal de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro, Mariela López, una de las integrantes del equipo Covid-19 hizo entrega de un cuadro al Secretario de Salud también alusivo al trabajo realizado durante la Pandemia y al Día del Médico.

Leyenda del colibrí Maya

Los mayas más sabios cuentan que los Dioses crearon todas las cosas en la Tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro.

Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida, los dioses habían creado al x ts’unu’um , es decir, el colibrí.

Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras, que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo, sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores.

Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los Dioses al verlo, se enojaron y dijeron: ‘si alguien osa atrapar algún colibrí, será castigado’. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre.

Los Dioses también le destinaron un trabajo: el colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. De esta forma, dice la leyenda, que si ves un colibrí es que alguien te manda buenos deseos y amor.