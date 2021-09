Monedas de $ 1 con error ortográfico: ahora afirman que no tienen ningún valor

Uno de estos episodios del reality cotidiano que se vive en este país se dio a partir de la novedad conocida de que una serie de monedas de un peso -son 56 millones- que fueron acuñadas en Inglaterra en 1995 se convirtieron rápidamente en un objeto de búsqueda para mucha gente y un tesoro para los coleccionistas.

La insólita situación surgió por un error de ortografía en la “impresión” de las mismas donde puede leerse “Provingias del Río de la Plata” en lugar de “Provincias”. Es decir, en lugar de escribirse con “C”, como corresponde, se escribió con “G”.

Esto deparó un sinfín de situaciones, puesto que esas monedas hoy se ofrecen en las plataformas de comercio online a precios que llegan hasta $15.000 por unidad.

En el sitio especializado Numismática ArgCollectibles, en tanto, se vende un blister con 10 de esas monedas por U$D 50. Y también hay ofertas en una plataforma de subastas norteamericana, con valores que van desde los U$D 6 a los U$D 12 por moneda. Esta situación es así porque el error de fabricación las hace únicas, pese a que aún hay muchas monedas en circulación.

Según los expertos en la materia, las monedas con errores siempre son valoradas, debido a que en general son las más escasas. Pero esto no sería así en el caso de las monedas de 1995. La información oficial indica que se encargó la acuñación de 56 millones de monedas de un peso a Inglaterra -un número no menor- y las autoridades recién advirtieron el error cuando llegó el cargamento.

La Casa de la Moneda inglesa aceptó que se trató de un error, pero el gobierno nacional, a cargo de Carlos Menem, resolvió que las monedas se pusieran a circular igual. Esta situación hizo que las monedas hayan ido de mano en mano con el correr de los años sin que se advirtiera el error y, con el correr del tiempo, su valor fue en ascenso.

En medio de este furor y de un sinfín de consultas para saber dónde se pueden vender estas monedas apareció la aclaración de una especialista en numismática, quien señaló que dichas monedas no tienen ningún valor en particular. Mucho menos el que se las llegó a cotizar en las diversas plataformas on line.

“Es cierto que es un error en las monedas, pero es un error común. Y hay 56 millones de monedas que se acuñaron en esa serie y de esa misma moneda. Y si se suman las de otros años, hay -al menos- 10 millones más. Es muy común esa moneda”, destacó Silvina Masalles, quien -junto a su padre, Joaquín- son joyeros mendocinos que se han especializado en el coleccionismo de numismática y filatelia (billetes, monedas y estampillas).

“Fue un error en las monedas porque no se hicieron acá en Argentina y se acuñaron en Inglaterra. Pero no tiene ningún valor. Porque, además, es una moneda muy común, relativamente nueva y que está vigente”, agregó la más joven de la familia Masalles al diario Los Andes de Mendoza, quien -entre risas- definió a todo el furor y fenómeno que se he generado como “una tontera”.

“El día de hoy ha sido una locura, ha venido muchísima gente preguntando por estas monedas e intentando venderlas. Si me dicen de alguien que pague 15.000 pesos por una de esas monedas, que me avise y se la voy a vender. ¡Porque estoy llena de ellas!”, agregó con humor la mujer. (La Capital Rosario)