Si bien el presidente Alberto Fernández anunció una nueva fase de la cuarentena que tendrá características muy diferenciadas de acuerdo a la zona del país, aún en nuestra ciudad se desconoce cuándo entrará en vigencia.

El mandatario distinguió que en los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes, todo continuará como hasta ahora, en el resto del país que no tengan transmisión local o por conglomerado, los gobernadores tendrán la prerrogativa de liberar actividades. Para ello, la localidad deberá cumplir con algunos requisitos, vinculados al ritmo de propagación del virus, las características del sistema sanitario y la densidad demográfica. La población exceptuada para circular, en esos lugares, no podrá superar el 50%.

Esta es la situación de San Pedro, aunque aún depende de las consideración del estado provincial pasar a esa etapa. Es por ello que desde la Municipalidad de San Pedro informaron que “hasta el MOMENTO en San Pedro NO HAY CAMBIOS y no están permitidas las salidas de esparcimiento” y además explicaron: “Se informa que momentáneamente no se modifican en San Pedro las condiciones de la cuarentena”.

“Es importante destacar que todavía no está definido ni autorizado por el gobierno provincial, cómo se implementarán los últimos anuncios y que el objetivo será privilegiar la salud de toda nuestra comunidad”, aseguraron luego.

Aún no está claro cómo será su implementación puntual de la nueva etapa, bautizada como de «segmentación por criterio epidemiológico»

En tanto que las clases seguirán suspendidas, al igual que los eventos sociales, culturales y deportivos. Tampoco podrán abrir los shoppings, cines, teatros, restaurantes o gimnasios, ni habrá turismo. Las fronteras del país seguirán cerradas.