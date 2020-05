Los detalles de la petición de excepciones comerciales minoristas

Tal como fue anunciado en la mañana de este viernes, por el Intendente Municipal Cecilio Salazar, se espera la respuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para habilitar algunas actividades comerciales.

En la nota enviada al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo del Lic. Carlos Bianco, se solicita nuevas excepciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio para comercios:

a. Comercios habilitados con apertura controlada al público Todo local comercial minorista habilitado para la venta de productos, tales como tiendas, librerías, venta de calzado, marroquinería, indumentaria, polirubros, accesorios, joyerías, regalerías, bazar, pinturerías, materiales eléctricos, electrodomésticos, celulares, maquinaria, insumos, herramientas, concesionarias de vehículos, etc. El horario autorizado será de lunes a viernes de 14 a 18hs, y sábados de 9 a 13hs, a fines de evitar la superposición con la circulación de personas durante la actividad bancaria. Asimismo, todo local comercial habilitado, de venta de servicios tales como gestoría, seguros, etc. Para ellos, el horario autorizado será de lunes a viernes de 8 a 12hs. La permanencia de personas dentro de estos locales comerciales sólo se permitirá si se utiliza barbijo o cubre nariz y boca, y en locales de hasta 100m2 deberá limitarse a 2 clientes en simultáneo. Cada 50m2 adicionales cumplidos se suma la permanencia de 1 persona (Como ejemplo, hasta 150m2 se permiten 3 personas, hasta 200m2 se permiten 4 personas, etc.).

b. Profesionales liberales o independientes Actividades de profesionales vinculadas con la salud humana (psicólogos, nutricionistas, terapistas u otros profesionales de la salud), así como otras profesiones de ejercicio independiente tales como Ingeniería, asistencia técnica, etc. Se adjunta nota de solicitud de los profesionales de Psicología de nuestra ciudad, acompañada de un protocolo de atención preservando las medidas de seguridad para el desarrollo de sus actividades, y una nota del Colegio de Ingenieros del Distrito IV de la Provincia de Buenos Aires.

c. Oficios y construcción privada Obras privadas, albañiles, pintores, electricistas, plomeros, refrigeración, etc. Se adjunta protocolo único de reanudación de actividades para la industria de la construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, para ser tomado como referencia en los protocolos de trabajo.

d. Alojamiento sólo para personal exceptuado Establecimientos hoteleros y de alojamiento, exclusivamente para personas exceptuadas del aislamiento obligatorio.