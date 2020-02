Llegó a la ciudad un caminante cordobés, que quiere participar del «Bailando» para conseguir un techo para un comedor

Este viernes, Martín Ríos un cordobés que viene caminando desde Villa María, arribó a nuestra ciudad. Tiene como objetivo llegar a Buenos Aires y así completar un recorrido de 550 kilómetros para llegar a Buenos Aires con un fin solidario. Para ello intentará ingresar a “Bailando por un Sueño”, el programa de Marcelo Tinelli, para poder bailar por el comedor Maná de Villa Nueva y de ese modo que el centro asistencial villanovense pueda conseguir su tan ansiado techo. “Asisten 100 niños y hace más de 10 años que están comiendo debajo de un arbolito”, explicó Martín.

“Al paso que vengo las familias me abren sus puertas, me brindan sus techos. También los municipios me viene apoyando”, afirmó.

“Tinelli ya está enterado porque ha retwitteado cosas mías”, sostuvo. Al tiempo que agregó: “Me motiva tener empatía con los demás para que funcionemos un poquito mejor como país”.

Pasará la noche en el Complejo Municipal Tiro Federal y luego continuará su viaje hacia Baradero.

Cabe destacar que los colaboradores del Maná asisten diariamente a niños y niñas en una casona prestada, que cuenta con un patio en la zona trasera del terreno. El único lugar techado es aprovechado para guardar las sillas y tablones, que habitualmente son retiradas al exterior para ser utilizadas por los comensales.