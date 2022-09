Llega el 17º San Pedro Country Music Festival

El cronograma

Viernes 23 de septiembre – 14:00

Rockabilly Trío – Los Revival – La Blue’s Ayres Band – Covernautas – Leyendas – Hot Picking Brothers – Cincinato – Lady Who – Carlos Arcuri & The Dusty Devils – Las Mulas – Soultouch – Syncerus – D’vintash – The Greens & Lucía Vazquez, Deep South Country Music – Valentina Burgueño & Sofía Corbalán – Gus Di Bella & Joshua 3 + Tanna Ramponi – Angry Zeta – Three of a Kind (Chile -Argentina) – Pelvis.

Sábado 24 de septiembre – 11:00

R.J. Gauna One Man Band – Howard & The Lone Gunmen – The Dapper Dan Band – Brene Country & Folk – Marcos Ferragut y los Mother Fuckers – Mariano Villano – Gabriel Gratzer – Johnny & June (Tributo a Cash) – Frank Jacket y los de Río Seco (Chile) – King Bee – Flying Carpets – Charlie Callthrop & Rock Idols – Fer Couto’s Wandering Souls – Henry Donati – Maverick Country Band – No Bull – Melody& Co. – MAX & Line Dance Club – Fernando Goin – Johnny Tedesco – Mack Stevens and The Groove Boys (USA) – Far West 100% Creedence – Tennessee Country.

Domingo 25 de septiembre – 10:00

All Together 2 (Encuentro de Line Dance en Avenida Costanera) – Cherry Collins «Orbisongs» – Mr. Kite (Tributo Beatles) – Proyecto Country – Cosmofábfica – Estación 39 – Fogerteam – Bronco – Orlando Curti & The Groove Seekers – Naty Bravo – La Rockabilera del Sur – The Smoke Sellers (Uruguay) – SanFolk – Los Hijos de Dylan – Billy La Rocka – Country Gruñón – Adrian Tigen – The Rey Band – Wanted Country Music – Countruck (Brasil).

