La emoción de Brenda Rojas tras pasar a las semis del K1 500 de Tokio 2020

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Brenda Rojas dialogó con TyC Sports y reflexionó sobre su logro en la competición.

«Estoy muy emocionada. Intenté bajarme sola del bote pero no podía, se ve que dejé todo. Esto es alegría, pero no puedo hablar porque estoy muy emocionada», comenzó a narrar Rojas, minutos después de la prueba y todavía extenuada.

Con respecto a su clasificación a semifinales, la sampedrina confesó que no sabia en qué puesto había quedado: «Ni siquiera sabía cómo había llegado, pensé que había llegado cuarta. Traté de no mirar para el costado pero al final, cuando ya no podía remar, miré de reojo y pensé que iba cuarta».

Más allá de eso, Rojas reconoció que cumplió su objetivo en Tokio 2020: «Era el objetivo llegar a la semifinal y estoy más que contenta con lo que pasó. Es un esfuerzo grandísimo y estoy feliz porque esto te llena para seguir. Estoy contenta y de acá para adelante quiero más, quiero mejorar día a día para cumplir mis sueños». (www.tycsports.com)