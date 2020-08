La Cooperadora del INTA San Pedro renovó sus autoridades

Después de casi medio centenar de historia, se concretó la primera asamblea de la Asociación Cooperadora de forma virtual, postergada por la pandemia. Además de una instancia de repaso y balance, un momento muy emotivo con la despedida de Jorge Taurizano, tras 20 años como presidente de la misma. Abel Gaido es ahora su continuador.

Alfredo Camilletti, que además de funcionario municipal es especialista en cooperativismo, definió el espacio como “un acto cívico que engrandece nuestra ciudad”. En la asamblea se aprobó la Memoria y Balance del Ejercicio 2019 y se renovaron las autoridades. El reconocido productor Jorge Taurizano se despidió luego de 20 años como Presidente agradeciendo por el tiempo en el que estuvo en el cargo, y manifestó lo saludable que es un recambio para el grupo.

La Asociación Cooperadora se ocupa de gestionar la superficie adicional que posee el INTA con fines productivos, experimentales y demostrativos, tal como indica su acta fundacional, teniendo en cuenta: el uso racional de las superficies de campo que el Estado puso a su disposición; la generación de recursos del “propio producido” para apoyar la gestión operativa de la Estación Experimental; la generación de información experimental sistémica de difícil logro y obtención en fincas de productores; los indicadores ambientales que permitan evaluar objetivos de “sustentabilidad”; la información sobre rentabilidad; y los fines de demostración.

El evento tuvo varios momentos de reconocimientos mutuos y agradecimientos. Taurizano dijo “ Hay varias cosas que se han logrado, pero nunca ha sido una persona sola. No más que agradecer a todos. Estamos en muy buenas manos, porque el presidente nuevo es una persona de trabajo”. Por su parte, Gaido: “Jorge en tantos años ha hecho tantas cosas. Lo que se ve y lo que no. En lo que a mi corresponde, esto se hace entre todos. Ahora me toca ser presidente, pero estar entre todos. Trataremos de hacer cosas e ir solucionando lo que vaya saliendo. Gracias a todos los que están presentes”.

La nueva Comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Abel Gaido

Vicepresidente: Norberto Lanza

Secretario: Ezequiel Fuchs

Prosecretario: Nicolás Reggiuri

Tesorero: Francisco Lorido,

Protesorero: Héctor Pascual

Vocales titulares: Alberto Reggiuri y Feliz Torres

Vocales suplentes: Juan Carlos Bernardotti y José Alvarez

Revisores de cuenta titulares: Agustín Taurizano y Miguel Corbalán

Revisores de cuenta suplentes: Walter Laurino y Jorge Taurizano