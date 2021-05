Kicillof ratificó las restricciones de Nación y dijo que habrá multas de hasta $ 4 millones

Además, sin mencionarlo, dejó un mensaje para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “No es momento de forzar discusiones sobre soberanía y federalismo porque la autoridad es el Presidente”.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay niveles de saturación del sistema. Con niveles de ocupación altísimos, el sistema está en completo estrés y la Provincia también va hacia eso. Las camas no dan abasto. Esto hay que decirlo, no con tremendismo ni para sembrar el miedo, pero con la verdad se acciona mejor”, explicó el gobernador.

Además, aseguró que a pesar de las medidas “efectivas” que tomó el Gobierno nacional para detener la curva de contagios de coronavirus “la situación es complicadísima”. “En estos días hubo un respiro. La curva paró de crecer, se estabilizó y ahora se está notando un leve descenso. Pasamos de los 12.000 a 10.000 casos diarios. Si seguía creciendo con velocidad exponencial de los 12.000 hubiéramos pasado a los 24.000 casos y estaríamos en la zozobra absoluta”, consideró.

“Esas medidas que la oposición decía que no iban a servir, funcionaron. Pero no alcanza. Porque esta enfermedad en 10.000 casos produce entre 250 y 300 muertos. Conformarse con esto significa resignarse a vivir con cientos de muertes por día y yo no estoy dispuesto. Hay que seguir trabajando para bajar los casos”, amplió.

“No es momento de tomar decisiones mirando encuestas. No estamos en campaña electoral, estamos en campaña de cuidados y en campaña de vacunación. Celebro cada vez que la oposición asume esta situación y no la niega”, sentenció.

Respecto a la suspensión de clases, comparó la situación del AMBA con otros países del mundo y ejemplificó: “la suspensión de la educación presencial en Alemania se toma por encima de los 165 casos cada 100 mil habitantes. En Uruguay cuando se tomó había 661; en Chile, 374 casos; en Francia, 787 casos. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.370 casos y en el Gran Buenos Aires, 1.000. Es una situación muy grave. A problemas graves, soluciones complejas”.

Kicillof también anunció que se va a implementar “definitivamente” el sistema de multas para el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia que alcanza hasta 4,3 millones de pesos. “Esto se va a hacer a escala municipal. Los municipios tienen que adherirse al decreto provincial”, informó.

Por último, explicó que la Provincia destinará $70 mil millones en medidas de índole social y productiva ante la pandemia.

El esquema de ayuda incluirá la ampliación de programas del ministerio de Desarrollo de la Comunidad: UDIS, Más Vida, centros juveniles y becas de niñez y el aumento de los cupos del servicio alimentario escolar en 300.000, de tal manera de llegar a más de 2 millones de niñas y niños en toda la Provincia.

También anunció el incremento de la jubilación mínima en un 35% y a partir de ella, de las pensiones no contributivas cuyos valores se encuentran atadas al haber mínimo. Esta medida alcanza a aproximadamente 31.000 bonaerenses y se lanzará una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo por $500 millones.

Por último, habrá una nueva línea de créditos destinados a la compra de materiales para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas y se ampliará el programa de REPYME de inversión productiva.

Fuente: Ámbito.com