Joven lesionada con arma blanca tras la liberación de las agresoras: «que lastima que la justicia no haya actuado y estén en la calle como si nada»

Días pasados, las dos menores imputadas por las lesiones provocadas a Mayten Noblia recibieron el beneficio del arresto domiciliario, dispuesto por el El Juez Román Parodi, magistrado subrogante a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de San Nicolás.

La víctima realizó un descargo a través de Facebook, donde sostuvo que frente a esta decisión teme por su vida. Sobre el accionar de la la Justicia, sostuvo: «se cagaron en mí»

A continuación el descargo:

Hoy que ya estoy en casa y me estoy recuperando , voy a salir a dar mi descargo. Se dijo muchas cosas de lo sucedido como buenas y como malas, la verdad que lo primero que quiero decir es que la justicia de hoy en día no sirve ,se que los menores tienen derechos .pero cuando ya se trata de intento de homicidio ya no tiene que aver un derecho.

Yo pase 10 días en un hospital con sueros medicamentos, que me pasaban por venas y me tiraban a la cama,aparte de tener la válvula pleural , con todas mis fuerza siempre ise todo lo que el cirujano me recomendó para que hoy en día yo esté en mi casa si tengo un proceso todavía acá en casa toda tengo que seguir los tratamientos y etc.. pero ami nadie me asegura que yo vuelvo hacer la misma , tengo que tener cuidado de muchas cosas apartir de ahora , no puedo llevar la vida normal que llevaba con 18 años solo por que unas «descerebradas» quisieron ir contra mi vida. Que lastima que la justicia no aya actuado y estén en la calle como si nada que pena.

Se cagaron en mi ,en mi hijo que estaba ahí no son personas no pensaron un segundo que yo estaba con una criatura de 2 años que vio todo y que me pregunta y me cuenta todo lo que vio, que estuvo lejos de su madre por 10 días que casi perdió a su mamá, no tienen conciencia de nada van por la vida arruinando gente ,familia etc y me da impotencia que hablen que yo espese la pelea cuando jamas fueron así escracharon a mi familia para defenderse y nunca justificaron lo que paso en ese momento .

Yo y las personas que vieron y atinaron a ayudarme saben lo que paso y ustedes eran 4 2 mayores y 2 menores ,que pena esas personas grandes mamas también que permitieron que pase todo lo que paso desde piso escuchaba como su tía las alentaba para que me sigan pengando y lo mas triste que ella también pegaba señora de 44 años que vergüenza por dios no tienen ni un poco de amor por si misma para hacer tremenda barbaridad, No le basto Golpearme entre tres en el piso si ya me «ganaron» dirian ustedes ,que necesidad DE APUÑALARME POR LA ESPALDA DIGANME ? Si ya me pegaron por que hicieron eso por que arruinarme la vida así? Y después de enterarse que estaba grave en el hospital ,hacer Facebook truchos y poner que ojalá me muera y un montón de cosas incuerente porfavor .

Apesar que me dañaron físicamente también me dañaron sicologicamente.

Ojalá un día puedan recapacitar y aprender que dañar a otra persona no te hace mejor .

NO LES DESEO EL MAL NI LO QUE ME HICIERON LES VUELVA CREO MUCHO EN EL KARMA Y SE QUE PRONTO ESTARA DE MI LADO.

NO LAS PERDONO PERO TAMPOCO LAS ODIO

Y SI CREEN QUE LES TENGO MIEDO MUCHO MENOS.

SOLO SE QUE DEBEN TENER UN VIDA DE MIERDA PARA SER LAS COSAS QUE HACEN ,EN CAMBIO YO NO PUEDO VIVIR CON ODIO Y MENOS PERDER EL TIEMPO EN ODIARLAS A USTEDES, YO SI TENIA QUIEN ME ESPERABA EN CASA CON MUCHO AMOR PARA DARME QUE ES MI FAMILIA Y MI OTRA FAMILIA SIEMPRE ME APOYO TAMBIEN Y ESTUBO SIEMPRE PARA MI ME LLENARON TANTO DE AMOR QUE NO TENGO ESPACIO PARA EL ODIO.

DEJO TODO EN MANO DE DIOS Y QUE SEA LO QUE EL QUIERA