Islas del Río Paraná: continúan las quemas frente a San Pedro y Baradero

Los focos en la zona de islas no cesan y aunque a veces aminaron su intensidad, la quema es continúa vislumbrando un problema sin solución.

Según fue informado por el naturalista Enrique Sierra, en Baradero por ejemplo «el lugar de la foto es en las Riberas del arroyo Pinto que desemboca en el riacho Baradero, eso es AIca área importantes para la conservación de las Aves de argentina código BA03 Barrancas del Baradero», explicó.

Mientras que en Sen Pedro también hay quema en las islas Lechiguanas. En ese sentido Sierra explico que además «ayer hubo incendios en juridicción de San Pedro en la isla de Barbe, la laguna Celie y en el Albardón del Apart dónde en sus bajos están haciendo un barrio náutico sin evaluación de impacto ambiental y violando la ordenanza 5444/03 dónde se cita que no se puede modificar el suelo». «También en los bajos del apart hotel, bosque ribereño protegido por ordenamiento territorial bosques nativos OTBN de San Pedro, Prov Bs.As», sostuvo luego.