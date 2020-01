Investigan una posible «trata de persona» en la causa de la mujer cordobesa privada de su libertad

El Dr. Marcelo Manso, en declaraciones realizadas en «La Radio 92.3», confirmó que se investiga un posible tráfico de personas con fines ilegales, de confirmarse sería la Justicia Federal la que debería intervenir.

«La ampliación de la declaración de la víctima nos va a servir para delimitar o darle mayor precisión al objeto procesal de la causa y poder asignarle un delito específico, porque todavía es medio bago el relato del hecho», sostuvo.

«Lo mas probable es que termine yo pidiéndole al Juez de Garantías su incompetencia para remitirla a la Justicia Federal, por trata de personas, pero no me quiero adelantar hasta que no cuente con una declaración pormenorizada de la víctima, con muchos mas detalles que me permitan tomar una decisión en ese sentido», aseveró el Fiscal luego. Y en sentido explicó: «Nosotros entendemos que la privación ilegal de la libertad no es autónoma sino que forma parte de un hecho mas amplio que es la trata de persona».

Cabe recordar que la víctima del hecho, manifestó que conoció en su ciudad (Villa Dolores en la provincia de Córdoba) durante el mes de diciembre a una pareja de sampedrinos, quienes la convencieron de venir con ellos a nuestra localidad con la promesa de un mejor pasar. Durante los primeros días de este 2020, fue alojada en la vivienda antes mencionada donde fue encerrada, siendo cautiva de esas dos personas y de otro sujeto, que la sometieron y golpearon por negarse a mantener relaciones sexuales con ellos y con terceros, a cambio de dinero, manteniéndola allí contra su voluntad.