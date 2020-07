[Internacionales] Con la presencia de un argentino, la NASA lanzó una misión para buscar signos de vida en Marte

Se trata de la primera misión de la NASA para buscar «firmas biológicas» en Marte desde la década del ’70.

Con la presencia de un ingeniero rosarino, la NASA lanzó este jueves la misión Perseverance Rover, que intentará llevar a Marte un robot del tamaño de un automóvil destinado a buscar señales de vida en ese planeta.

«Es un día hermoso», anunció la NASA desde el centro espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, desde donde se lanzó el Perseverance.

Esta es la primera misión que la NASA realiza para buscar «firmas biológicas» en Marte desde la misión Viking que lanzó en la década del ´70.

? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

— NASA (@NASA) July 30, 2020