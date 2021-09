Intento de femicidio: dieron de alta a Mónica Garnelo

La propia víctima del grave hecho de violencia de género fue quien dió a conocer la noticia a través de su Facebook.

En la red social, no sólo contó que ya recibió el alta médica sino que también agradeció a quienes la ayudaron a transitar el difícil momento: «Ya en casa recuperándome de a poquito, quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este momento de alguna forma u otra,a mi Familia,Amigos,conocidos y a toda la gente que rezo x mi,a toda la gente del hospital que recibí la mejor atención de parte de todos ellos, al señor Intendente Cecilio Salazar, al Señor Ramón Salazar, a la señora Laura Monfasani y todo su equipo que estuvieron de un principio acompañando a mi Familia,a todos mil gracias x todo no me alcanzan las palabras para agradecerles a cada uno,soy una agradecida de la vida,que hoy puedo contar lo que me pasó y no como otras mujeres que desgraciadamente perdieron la vida en manos de unos cobardes,simplemente Gracias? #NiUnaMenosPorFavor?».

El agresor, Juan Carlos “Chalaco” Albacete, fue acusado de cometer «homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo».

Cabe recordar que no solo causó graves lesiones con un arma blanca a su ex pareja, Mónica Garnelo, sino también a la hija de la mujer, una adolescente de 16 años.