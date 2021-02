Intento de estafa telefónica: «No se acerquen a ningún banco si reciben este tipo de llamadas»

Una joven dio a conocer a través de Facebook, la situación ocurrida días pasado cuando delincuentes intentaron estafarla, en este caso asegurando ser parte del Gobierno Nacional. Afortunadamente logró advertir la maniobra, evitando que el ilícito se concrete.

«Tenía una llamada perdida, al comunicarme con el mismo sin saber de que se trataba, me refiere ser operador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación , operador Santiago Gonzalez (identidad falsa) que había sido beneficiada con «Plan Nacional Argentina Unida» otorgándome un monto de $23.700 , el mismo me refiere que me dirija al banco que iban a volver a llamarme para darme las indicaciones y que tenía tiempo hasta las 18hs de cobrar», relató a través de redes sociales, Iana Bogado. Y luego expresó: «Cuando le informó que soy personal policial y que sabía que era una estafa, el mismo me insulta y termina la llamada».

Al tiempo que advirtió: «No se acerquen a ningún banco si reciben este tipo de llamadas, no brinden datos personales. No son beneficiarios de nada son estafadores, que se aprovechan de la necesidad de la gente».