Intendentes y legisladores de la región acompañaron a Acuerdo Ciudadano en San Pedro

San Pedro es el primer distrito de la provincia de Buenos Aires que ha logrado reunir a representantes políticos de Juntos y de los liberales para conformar un frente electoral con otras fuerzas afines.

Los intendentes de Pergamino, Javier Martínez y Gustavo Perie, de Ramallo; junto a las diputadas provinciales Fernanda Antonijevic (Baradero) y Paula Bustos (Pergamino) acompañaron la presentación de la coalición política Acuerdo Ciudadano.

En San Pedro Juntos Pro, encabezada por Ariel Rey; Ucede, representada por Martín Rivas y Republicanos Unidos en la figura de Andrés Ferrari iniciaron este recorrido para incorporar más actores a un frente electoral con miras a las elecciones para elegir al próximo intendente.

Han conformado un acuerdo programático entre las distintas fuerzas y dirigentes políticos que comparten la visión de modelo de gestión.

Están desarrollando un programa de gobierno denominado: “San Pedro BA, ciudad Innovadora” que se basa en quince ejes en los que trabaja el equipo técnico junto a instituciones educativas, cámaras empresarias y vecinos interesados son las bases rectoras de este acuerdo.

Dejaron sellada la conformación del frente electoral y mantienen conversaciones abiertas con diferentes espacios con la idea de integrar a todas las fuerzas y dirigentes opositores que entiendan que desde San Pedro se pueda dar un ejemplo superador a la provincia de Buenos Aires y resto del país respecto al trabajo en equipo y acuerdos ciudadanos para derrotar al kirchnerismo en los próximos comicios.

Ariel Rey se mostró entusiasmado por firmar el acuerdo con los líderes de los espacios políticos que participan del frente electoral y recibir el acompañamiento de los intendentes de Pergamino y de Ramallo y de dos legisladoras provinciales que representan a la Segunda Sección Electoral en la Legislatura bonaerense.

Rey adelantó que todavía no están hablando de candidaturas porque sería una irresponsabilidad hacerlo tan pronto. No descarto ser candidato a intendente; pero antes vamos a conformar los equipos de trabajo y desarrollar los ejes programáticos de gobiernos con las instituciones de la ciudad”, afirmó el representante de Juntos.

Martín Rivas destacó el programa de gobierno que brindará a San Pedro una renovación política y una reforma. Tenemos el acompañamiento de las gestiones que están desarrollando buenas administraciones como Pergamino, Ramallo y San Antonio de Areco”, destacó Rivas.

“Nos vamos a sentar con los representantes de todos los espacios políticos para incluirlos en una aspiración de gobierno en las que todos coincidamos. Tenemos que visibilizar la propuesta que le tenemos que llevar a las vecinas y vecinos de San Pedro para decirles con claridad que ciudad queremos para el futuro”, finalizó.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, enfatizó sobre el trabajo mancomunado que vienen haciendo en la región distintos dirigentes de Juntos. “Hoy nos toca acompañar a Ariel (Rey) y Martín (Rivas) entendiendo que cuando nosotros arrancamos en 2015 Horacio (Rodríguez Larreta) y Jorge (Macri) nos tendieron puentes para que nuestra gestión fuera un poquito más ágil y saber que en nuestra región hay muchos intendentes que trabajan muy bien y que hay una gran cantidad de programas que funcionan muy bien y son muy fáciles de llevar para aplicar de una ciudad a la otra que le facilitan la vida a la gente. El Same; la modernización del Estado; la asistencia en Seguridad y todos los planes que los equipos técnicos se encuentran trabajando para incluir en las plataformas de propuestas para llevar a las distintas comunidades de la región. La Segunda Sección Electoral es muy rica, tiene mucho para dar y los habitantes tienen un potencial para vivir mejor y desde las confianzas que nos dan los vecinos: tenemos que hacer lo posible para mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó el jefe comunal pergaminense.

Ante la consulta periodística Martín Rivas aclaró que el acto era la apertura de un punto de encuentro de distintas fuerzas políticas y no un lanzamiento de campaña. Para satisfacer la demanda de los cronistas dijo que no tenían un nombre, pero los podían denominar “Juntos por la Libertad”.

La diputada Fernanda Antonijevic no descartó volver a presentarse como candidata a intendente de Baradero, pero en la conferencia de prensa hizo especial énfasis en la importancia de la incorporación de gente joven a participar en política interesados en trasladar sus conocimientos y sus formas de trabajo en actividades privadas a la actividad pública. “En 2015 cuando ganamos la intendencia de Baradero también lo hicimos a través de un acuerdo programático donde integramos a gente de distintas fuerzas políticas sin sesgos personalistas porque este 2023 es un año bisagra que requiere gente que genere ilusiones en la gente”.

La diputada provincial Paula Bustos se refirió a la importancia de escuchar a los vecinos para desarrollar una mejor gestión ejecutiva o legislativa que permita darle una mejor calidad de vida a la gente.

Fuente: Prensa Juntos en la Segunda Sección Electoral