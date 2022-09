Integrantes del STM participaron en la multitudinaria movilización de la FeSiMuBo en Capital Federal

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), realizó una masiva manifestación, en la que había más de 15 mil municipales, hacia la Casa de la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal, encabezada por su secretario General, Rubén “Cholo” García y los referentes más importantes del gremio.

Allí estuvieron presentes integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, encabezados por Juan Cruz Acosta que a su vez ocupara el cargo de secretario de Juventud de la FESIMUBO.

En este marco, la marcha cubrió en su totalidad desde la Plaza de los dos Congresos hasta la Avenidad 9 de Julio, en la casa bonaerense, donde llevaron sus reclamos para los escuche el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En esta movida masiva que tuvo el gremio de los municipales es para que escuchen sus reclamos sobre: los malos manejos del IPS y las jubilaciones “miserias” de los municipales, el destrato y discriminación que sufren de parte del IOMA y la exigencia al gobierno de Kicillof para que se habrá una mesa de discusión provincial salarial como establece la Ley 14.656.

Cuando llegaron, al frente de la Casa de la Provincia, entregaron un petitorio a las autoridades provinciales y se armó un escenario donde habló el máximo referente de los municipales, en donde el Cholo hizo un anuncio especial.

Al comienzo de su alocución hacia los trabajadores municipales que lo vitoreaban, visiblemente emocionado dijo que “compañeros es un inmenso orgullo, nuevamente estar con todos ustedes en este hecho maravilloso, de la concurrencia de trabajadores, ese es el FeSiMuBo carajo, ustedes son el FeSiMuBo”.

Después, García, dio detalles de la “buena noticia que traía” y sostuvo: “Quiero informarles que ayer tarde noche, el nuevo ministro de Trabajo, Walter Correa, me dijo, habla en mi nombre, vamos a convocar al Concejo Provincial del Empleo Municipal decente”.

“Esto lo consiguieron ustedes porque ya se sabía que iba a haber más de 15 mil trabajadores, hoy es un nuevo hito para los trabajadores municipales. El nuevo ministro es un dirigente gremial y lo vamos a recibir en la Federación, estoy tremendamente orgulloso de estar al frente de este colectivo”, subrayó.

Y agregó: “El Instituto de Previsión Social tiene expedientes parados con más de cuatro años de trabajadores pasivos que no cobran su jubilación, cobran el aporte mínimo que paga un municipio por el acuerdo provincial. Esa es la discusión que tenemos que dar en este Concejo”.

“También tenemos que explicarles a nuestros empleadores que dejen de gastar la plata en publicidad, que dejen de dar computadoras para hacer política, nosotros en la Provincia representamos más de 200 mil municipales, que tenemos familias, después preguntan porque pierden las elecciones”, aseveró.

? El titular de la @fesimubo, @garciamunicipal, aseguró que los trabajadores municipales pusieron los muertos» en la #pandemia y que el Estado le paga con sueldos «por debajo de la indigencia». pic.twitter.com/v2M3seZWW9 — Política del Sur (@PoliticaDelSur1) August 30, 2022

Las críticas a Vidal y Macri

En otro momento del discurso, el secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, fue durísimo con la exgobenadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal y con el presidente del PRO, Mauricio Macri.

Sobre esto, remarcó que “sabemos bien que los cuatro años de Vidal y Macri, fueron perversos, quieren volver para destruir lo poco que dejaron en la Argentina, recordemos que asumió el 10 de diciembre del 2015 y el 29 de diciembre la gobernadora, mando en el presupuesto un articulito que decía suspéndase la ley 14656, ocho años de pelea, para que una extranjera en la Provincia como era Vidal, quiera tirar por el suelo la lucha de todos nosotros”.

Además, añadió: “Le hicimos esto que estamos haciendo hoy, tomamos la Cámara de Diputados, movilizamos a los trabajadores y no la pudieron suspender, después pidieron por favor, diciendo que había muchos intendentes nuevos que no conocían la ley, les dimos seis meses. Nuestra ley está vigente en todo su articulado, no puede ser que uno de los artículos de la ley habla que el Ministerio provincial tiene que formar el registro de contratados, a este Gobierno le dimos el tiempo necesario, no puede ser que alegremente un intendente se enteró, que la mujer lo corneaba y viene y te hecha, 20 o 30 trabajadores, porque se terminó el contrato, basta compañeros, vamos a pelear por lo que tenemos que hacer, la dignidad de los trabajadores municipales”.

Finalizando, el Cholo habló sobre la “persecución “a la vicepresidenta y esgrimió: “En mi condición de secretario General y Peronista, quiero decir que nosotros sabemos lo que está pasando en el país, sabemos del manejo político de fiscales y jueces, sabemos que nos ha pasado en los cuatro años de Macri y Vidal, por eso nuestra solidaridad con nuestra compañera, Cristina Fernández de Kirchner”. (https://politicadelsur.com/)