Inician actuaciones por un posible hecho de violencia de género

La Fiscalía Nº 7 a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, inició actuaciones luego que el SAME trasladara, desde un domicilio en Caroni al 1000, para su atención a una joven de 23 años por una grave lesión en el pie derecho. Producto de ello, en el nosocomio local debió ser intervenida quirúrgicamente.

Según se pudo establecer, la mujer momentos antes habría mantenido una discusión con su pareja, un masculino de 41 años de edad quien luego se hace presente en la Cria. Mujer y Flia pero no le fue tomada la declaración porque por el momento la víctima no radicó la denuncia tan solo se le tomó la testimonial. La Fiscalía actuante no adoptó temperamento alguno para con el hombre involucrado.