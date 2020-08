Informe COVID19 en San Pedro: 11 resultados positivos

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro informó este sábado los resultados que fueron obtenidos durante la fecha. Hasta la hora de publicación de este articulo, el municipio había recibido 35 resultados con 11 nuevos casos positivos, 15 negativos y 9 muestras deben ser realizadas nuevamente.

Correspondiente al sistema público, llegaron 33 muestras con 11 positivas, 15 negativas y 9 muestras que deben ser realizadas nuevamente.

Los nuevos casos positivos corresponden a mujeres de 22, 37, 40, 53, 56, 57 y 63 años; y hombres de 23, 40, 41 y 50 años.

En tanto que no se recibieron resultados desde el sistema mixto y privado. Asimismo la cartera sanitario informó que en la jornada de hoy no se enviaron muestras y no se registraron altas.

Con esta actualización el resumen es el siguiente:

RESUMEN

Nuevas muestras enviadas público-mixto: 00

Muestras Pendientes público-mixto: 42

Nuevas muestras negativas público-mixto-privado: 15

Nuevos Casos Positivos público-mixto-privado: 11

Total de confirmados: 425(*)

Total de casos activos: 76

Total de casos recuperados: 330

Total de casos fallecidos: 19

Total de muestras negativas sistema público-mixto-privado: 749

(*) En este informe sólo se incluyen los positivos confirmados con hisopado.