[Video] Incremento de casos de COVID-19: “Si esto sigue se va a desbordar el sistema de salud”

En la noche de este lunes, autoridades municipales volvieron a convocar a una conferencia de prensa después algunas semanas, tras el incremento de casos, sobre todo luego de lo informado este fin de semana donde se contabilizaron 50 resultados positivos.

El objetivo es agradecer al personal de la salud y además volver a lograr que se genere nuevamente (como ocurrieron en los primeros meses de la pandemia) la responsabilidad aplicando las medidas preventivas que ya son desde hace tiempo, de público conocimiento. Y apelar a que se continúe con el esfuerzo de cuidarse y hacer lo propio para con sus seres queridos.

“El Intendente quería encabezar esta conferencia pero estuvo en contacto con una persona que dio positivo de coronavirus así que preventivamente fue aislado”, explicó el Secretario de Coordinación, Ramón Salazar.

“Queríamos darle el apoyo a todo el personal de la salud que es impresionante la tarea que están haciendo”, dijo luego.

“Este fin de semana mientras estábamos informando 25 casos positivos (tanto el sábado como el domingo) y por el otro lado vimos que mucha gente estaba haciendo cosas que no son para nada recomendable” y seguidamente, sostuvo: “vimos que en el Paseo Público tomando mates y no era familiares convivientes, se trata de amigos y eso es muy grave porque así es como el virus se empieza a trasladar a las familias de San Pedro”.

“Los jóvenes seguramente piensan que no les pasará nada pero lo que sí puede pasar porque de hecho ha pasado es que después terminan contagiando a gente de riesgo a sus padres o a sus abuelos”, dijo seguidamente. “Todavía hay gente que no entiende y no quiere hacer caso. Hay que ser solidarios y no hay que ser egoístas”, agregó. “Si esto sigue se va a desbordar el sistema de salud”, sentenció.

“La frustración se exacerba cuando los vecinos no son solidarios” y “más cuando vemos el crecimiento exponencial de casos porque no se mantiene la conducta”, manifestó el Dr. Guillermo Sancho, secretario de Salud.

“La mayor cantidad de contagios se da entre los 20 y 40 años, y creemos que eso se da por contactos sociales y esto es el mayor problema en San Pedro”, aseveró el titular de la cartera sanitaria local.