Incendios en islas: «Nuestra salud está en juego y nuestro humedal también»

El fuego en el delta del Paraná sigue causando estragos en la zona de islas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, por lo que brigadistas trabajan desde hace días para combatir los incendios.

En territorio bonaerense, la problemática alcanza a San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, San Pedro, Baradero y ciudades aledañas. Y además de poner en cuestión el daño ambiental a nivel macro, los vecinos acusan un malestar diario a causa del humo, el cual apareja problemas respiratorios y accidentes de tránsito.

En las redes sociales, sin embargo, frentistas de la zona manifestaron su preocupación. «Nosotros nos intoxicamos igual. Llegan después, ¡tarde!, escribió una mujer de San Nicolás, y agregó: «Estoy encerrada en mi casa, en el patio hay una nube de humo, no se puede respirar adentro. ¡Un horror!».

«Con una mano se hacen los que se preparan para combatir el fuego. Con la otra, traban y boicotean la Ley de Humedales«, escribió otro internauta.

«Nuestra salud está en juego»

En los últimos días, ambientalistas de las distintas ciudades afectadas se encargaron de visibilizar la problemática a través de reuniones, encuentros y manifestaciones en las que desplegaron pancartas con fuertes mensajes de concientización y protesta.

«Nuestra salud está en juego y nuestro humedal también», podía leerse el fin de semana en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez de San Pedro, según mostró en una serie de imágenes Karen Saucedo, fotógrafa de la región que compartió postales de la jornada en la cuenta de Facebook «Conciencia Ecológica».

Desde San Nicolás, Ángeles Pletz afirmó en diálogo con INFOCIELO: «Estamos muy afectados. Hicimos una movilización con muchas adhesiones de los ciudadanos. La respuesta que tiene que llegar por parte del Estado no llega«.

Además, la ambientalista compartió con este portal una serie de fotos en las que se ve cómo el humo afecta fuertemente las rutas de la zona. «Así, toda la semana», aseguró.

En Ramallo, en tanto, Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), la Asamblea Vecinal Ramallo y Vecinos Organizados Ramallo protagonizaron una manifestación el último domingo «por la quema de las islas y el humo que se respira».

«Da bronca que ciudadanos de a pie hagamos enlaces con otras ciudades de la región para juntar fuerzas para que dejen de matar la flora y la fauna y que el poder político no lo pueda hacer«, sentenció en comunicación con INFOCIELO Matías, integrante de UPVA.

«Los incendios vienen desde hace dos años en la zona; hay días en los que no se puede respirar y no se ve nada, hay muchos accidentes en la ruta«, agregó, y cerró: «Estamos tratando de frenar este ecocidio; la parte política parece no estar a la altura de las circunstancias».

Desde la misma ciudad, en tanto, Fernanda Espíndola aseguró que aún cuando hay visibilidad «el olor latente a humo sigue presente» y adelantó: «A nivel regional se van organizando diferentes acciones para presionar a nuestros representantes y terminar con esto. Es un ecocidio, sin exageración alguna, como muchos lo expresan».