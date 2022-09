Importante reunión entre José Voytenco, Cecilio Salazar y Sánchez Jáuregui

El Secretario Gral de la Uatre, José Voytenco, y el ex Vicepresidente de Osprera, Cecilio Salazar, mantuvieron un importante encuentro del que también fue parte la Diputada Natalia Sánchez Jáuregui.

Sobre la reunión, el propio Salazar manifestó: «En el día de la fecha junto a la compañera Diputada Pcial Natalia Sanchez Jauregui nos entrevistamos con nuestro Secretario Gral de UATRE compañero JOSÉ VOYTENCO con quien mantuvimos una cordial reunión. Tuvimos la oportunidad de plantearle una de nuestras mayores preocupaciones que es la marcha errática de nuestra querida OSPRERA. Aún sabiendo que el se encuentra en una total minoría dentro del Consejo Directivo de la misma, tomó el compromiso de ocuparse y de realizar el esfuerzo que sea necesario a los efectos de que nuestros y nuestras beneficiarias obtengan los beneficios que por ley le corresponde, como por ejemplo la provisión de remedios oncológicos, HIV etc, como así también restablecer el servicio médico de primer, segundo y tercer nivel suspendidos en muchas pcias del país. Siempre teniendo en cuenta que se encuentra en franca minoría en el Consejo Directivo de OSPRERA le solicitamos que plantee la necesidad de que la mayoría del mismo cese con las persecuciones y despidos arbitrarios e injustos de gran cantidad de compañeras y compañeros que el único pecado que han cometido es trabajar, trabajar y trabajar en beneficio de miles de trabajadores y trabajadoras rurales como pedían los compañeros Gerónimo Venegas y Ramón Ayala y tantos otros compañeros que hoy ya no están con nosotros lamentablemente. Nuestro compromiso de militar con todo el esfuerzo que sea necesario para recuperar UNA UATRE UNIDA, SOLIDARIA, RESPONSABLE Y FEDERAL. Nos verán volver para apoyar a nuestro Secretario Gral José Voytenco y a miles y miles de beneficiarios de OSPRERA que hoy no tienen voz». (Fuene: San Pedro Informa)