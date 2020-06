HCD: La oposición pide que se publique el Boletín Oficial

Los concejales del Bloque de concejales del Bloque Frente de Todos elaboró un proyecto que será tratado en la próxima sesión ordinaria en donde insta al Departamento Ejecutivo que publique nuevamente el Boletín Oficial

La resolución, entre sus considerandos expresa:

Que el decreto-ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) enumera las atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo Municipal;

Que dicha Ley en su Art. 108° Inc. 18, establece que el Departamento Ejecutivo Municipal confeccionará y publicará el Boletín Oficial como mínimo una vez por mes, en el que deberán publicarse las Ordenanzas del Concejo Deliberante, Decretos y Resoluciones de ambos departamentos que dicten las Autoridades del Gobierno Municipal;

Que las mismas se pondrán en conocimiento de la población en la sede de la Municipalidad y en los lugares de acceso público, que al efecto se determinen;

Que el Boletín Oficial Municipal también deberá incorporarse en la página \Web oficial del Municipio, sin restricciones.

Que la publicidad de los actos de gobierno resulta esencial en un sistema republicano de gobierno según dicta la Constitución Nacional en sus artículos 1°, 33 y concordantes y constituye un derecho fundamental de los ciudadanos;

Que el conocimiento del derecho por parte de los habitantes de un Estado es una de las bases que sustentan el Estado de Derecho;

Que en consecuencia el Código Civil y Comercial de La Nación establece, en su artículo 5º, como requisito para la vigencia rk toda ley. la publicación oficial;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, desde Marzo hasta la fecha, no publicó de las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante así COMO tampoco se publicaron los decretos o resoluciones por parte del DEM por lo que éstas, legalmente, no están en vigencia al no ser publicitadas en el órgano oficial del Estado municipal;

Que desde hace tiempo se viene advirtiendo esta situación poco transparente. que enormes perjuicios para las arcas municipales;

Que la falta de publicación constituye un hecho de enorme gravedad institucional y que debe ser subsanado de manera urgente, sin perjuicio de adoptar las medidas correspondientes a los responsables de su edición y su publicación;

Que la última publicación se hizo en el mes de Marzo. por lo que hay tres meses de decretos y resoluciones sin publicar y que son necesarias para el correcto funcionamiento este Honorable Cuerpo Legislativo;

Que la falta de publicación en el Boletín Oficial en tiempo y forma podría originar disputas judiciales y ocasionarle conflictos al municipio;

Que la falta de publicación puede afectar al erario público, puesto que si algún ciudadano se considerare afectado debido a que no se efectuó la publicación en tiempo y forma, puede reclamar judicialmente argumentando cuestiones formales;

Que ante un conflicto judicial hay riesgo de que un juez falle en contra del municipio con los deberes formal;

Que sería más fácil regularizar la publicación del Boletín Oficial y cumplir con las obligaciones en tiempo y forma que tener que afrontar los costos e inconvenientes de un proceso judicial:

Que un miembro de la comunidad no puede ser obligado a cumplir lo que una norma legal obliga o deja: de ejecutar algún acto que ella prohíbe. si la misma no se ha publicado en el boletín oficial y puesta en conocimiento de la ciudadanía:;

Que en tal sentido La Constitución Nacional establece en el artículo 19 que nadie podrá ser obligado a lo que la ley no mande ni privado de lo que ella no prohíbe.

Que la publicación de los actos de Gobierno es esencial para brindar la transparencia que la ciudadanía merece;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha dejado de publicar sus decretos en la página oficial, deshabilitando además el buscador de ordenanzas, herramienta fundamental para el trabajo legislativo;

Que el día 20 de Abril de 2020 se solicitó por mesa de entrada de la Municipalidad de San Pedro, mediante nota NO-2020-00006904-MUNISPF.-ME#ISG. poder tomar vista de los decretos publicados el año en curso y que dicha:nota aún no ha sido respondida.

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN PEDRO, en uso de sus atribuciones sanciona el siguiente proyecto de

RESOLUCION Art. 1: Solicítese el Departamento Ejecutivo Municipal realice la inmediata publicación del Boletín Oficial Municipal de acuerdo a la normativa vigente.

Art. 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. dese al registro del I Honorable Concejo Deliberante, publíquese en el I3 Boletín Oficiall. según Art. 108., Inc. 18. de la Ley Orgánica de las Municipalidades y archívese.