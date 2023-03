Hasta $50000 por monedas de 25 centavos: conocé el motivo

No obstante, no son cualquier moneda de 25 centavos si no que poseen la particularidad de reaccionar ante un imán. Cabe destacar que las monedas en general tienen cuproníquel lo que produce que no sean imantadas. Al poseer un compuesto de cobre y níquel, no deberían pegarse. En fin, con solo un imán se puede descubrir el tesoro.

Para poder vender las monedas y lograr obtener un jugoso pago se necesita:

Que las monedas de 25 centavos estén en buen estado de conservación.

Que sean imantadas.

Que sean acuñadas en 1994.

¿Qué es la numismática?

Es una disciplina que consiste en la colección de monedas, billetes o materiales que representaron alguna vez cierto valor. Esta disciplina, surgida en el siglo XIX tiene vigencia en la actualidad argentina. De esta manera, hay diferentes organizaciones en el país dedicadas a la colección de objetos de valor como el Centro Numismático de Buenos Aires o el Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de La República Argentina.

Además de tener grupos privados de venta y oferta de monedas en redes sociales, también hay un día en conmemoración a la numismática: el 13 de abril.

A partir de la búsqueda de este nuevo tesoro, ¿comenzarás a ser parte de la comunidad numismática? (https://infocielo.com/)