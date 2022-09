Hallazgo del Museo Paleontológico en reconocida revista del ámbito científico internacional

En 2019, el equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, acompañado por el Intendente Ramón Salazar, representantes de la firma Ramón Rosa SA y vecinos de nuestra ciudad, presentó, en conferencia de prensa, el hallazgo de un cóndor prehistórico gigante, ocurrido en el establecimiento “La Paloma”.

Los restos de la gran ave fósil; un cúbito, radio y otros fragmentos de una de las alas, fueron hallados por un equipo conformado por José Luis Aguilar, Julio Simonini, Javier Saucedo, Matías Swistun, Bruno Zarlenga y Bruno Rolfo, quien fue el primero en divisar los restos.

Durante todo este tiempo, el Dr. Federico Agnolín, el Lic. Federico Brissón Egli y el Lic. Gerardo Álvarez–Herrera (Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, Universidad Maimónides), investigaron y compararon al ave fósil de San Pedro hasta llegar a publicar su conclusiones en la reconocida revista internacional “Historical Biology”.

“Historical Biology”, con sede en Inglaterra, es una reconocidísima revista científica de proyección internacional donde difunden sus trabajos y descubrimientos los más prestigiosos hombres de ciencia de diferentes países.

El descubrimiento del Museo Paleontológico aparece bajo el título “Large condor (Aves, Cathartidae) from the Late Pleistocene of Buenos Aires Province, Argentina” (Gran cóndor (Aves, Cathartidae) del Pleistoceno Tardío de la Provincia de Buenos Aires, Argentina).

La tarea conjunta entre museo, investigadores y propietarios del predio ha hecho posible llegar a comunicar a la comunidad paleontológica mundial, la existencia de un cóndor prehistórico gigante en el pasado de nuestra región.

Este hecho contribuye, además, a seguir posicionando al Museo Paleontológico de San Pedro como un referente en la puesta en valor del patrimonio paleontológico de nuestro país; como así también, a consolidar un recurso turístico-cultural que atrae numerosos visitantes a conocer los descubrimientos en nuestra zona.