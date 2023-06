Guillermo Britos confirmó que no será candidato a gobernador por el espacio de Milei

El ex comisario de nuestra ciudad allá por los 2000 y actual intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, finalmente confirmó que no será candidato a gobernador por el espacio que lidera Javier Milei. “La etapa de La Libertad Avanza para mí está cerrada”, afirmó.

El jefe comunal confirmó su decisión en una conferencia de prensa en el municipio. Dijo estar “honrado y agradecido” por haber sido convocado por el economista libertario, pero afirmó que va a priorizar su gestión en Chivilcoy y que “la etapa de La Libertad Avanza está terminada”.

“Es un honor que uno de los espacios que está dentro de los tres tercios para pelear la presidencia haya pensado en mí como candidato a gobernador, lo valoro, lo he agradecido, lo respeto y no tengo ninguna duda de que es una oferta irrepetible en mi carrera”, dijo Britos ante la prensa esta mañana. “No puedo perjudicar a mi partido y a mí ciudad”, amplió.

Si bien Milei lo había confirmado en la candidatura semanas atrás, Britos había sido más cauto y había adelantado que tendría una definición esta semana.

“Nosotros vamos a pensar en Chivilcoy, esta decisión es netamente por cuestiones personales y por pensar en Chivilcoy y que Primero Chivilcoy siga gobernando”, señaló el jefe comunal vecinalista, al tiempo que aclaró que “no hubo ningún problema con el espacio ni con ningún dirigente”.

Al justificar su decisión, el alcalde argumentó: “Un tema que me obliga a decir que no es que en caso de aceptar la candidatura tendría que dejar Chivilcoy por cuatro meses para hacer campaña y a mí me gusta estar en los detalles decisivos del municipio”.

Asimismo, consideró que “Javier Milei va a hacer una extraordinaria elección tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires (…) ante la bronca de todos los ciudadanos contra los dirigentes políticos, porque es algo novedoso”.

El excomisario confirmó además que conversó con Milei, quien se mostró comprensivo con su decisión. “Me sorprendió que su actitud fuera de agradecimiento y de deseo de éxito” y destacó: “Sin conocerme demasiado ha hablado en varios medios nacionales bien de mí”.

Cabe señalar que el diputado libertario había ponderado que Britos era excomisario y que “se bancó dos tiros” al referirse a su experiencia en distintas fuerzas de seguridad. “Tiene una visión clara para terminar con la tragedia de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, había destacado. (DIB)