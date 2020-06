Grave hecho: murió un joven tras haber sido baleado

El hecho se produjo cerca de las 19 hs. en inmediaciones de Hermano Indio y General Pueyrredón. Si bien se desconocen detalles aún, versiones indican que la víctima, una persona con graves antecendentes identificado como Milcíades Lencina, sufrió graves lesiones por varios disparos de arma de fuego. Según fuentes extraoficiales los impactos de balas fueron: uno en el cuello y dos en la zona de la espalda.

Si bien fue requerida una ambulancia del SAME, no alcanzó a llegar al lugar para derivar al herido puesto que ya había sido llevado al nosocomio local en un vehículo particular.

A pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud de la Guardia General, no resistió y perdió la vida.

La policía logró detener minutos después al presunto autor del hecho. Ampliaremos.