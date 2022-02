Funcionarios sampedrinos se interiorizaron sobre la red de video vigilancia de Tigre

El Intendente Dr. Ramón Salazar, el ex Intendente Cecilio Salazar, el Secretario de Coordinación Hernán Contreras y el ex Secretario de Desarrollo Económico Alfredo Carrasco, se entrevistaron esta tarde con Eduardo Feijoo ex Secretario de Protección Ciudadana de Tigre y uno de los responsables del diseño y funcionamiento del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Feijoo que actualmente es Gerente de Prevención y Seguridad Integral de Trenes Argentinos (en cuyo directorio ahora participa el ex Intendente Cecilio Salazar), mantiene un estrecho vínculo con el ex Intendente de Tigre y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa

El objetivo de la reunión fue conocer como fue desarrollándose la red que funciona con excelente rendimiento en Tigre, y analizar las alternativas financieras y operativas que permitan incorporar en San Pedro una ampliación de los puntos de visualización existentes para contribuir con la prevención y disminución de los índices de delitos y accidentes en la ciudad.

Tigre cuenta con una red de video vigilancia instalada en toda la extensión del distrito que operan de manera coordinada con las fuerzas de seguridad en una zona del conurbano con una extensión y cantidad de población muy importante.

Tras esta reunión se formalizarán algunas gestiones administrativas y políticas que se sumarán a las que desde el gobierno local se vienen impulsando en la búsqueda de generar mejores condiciones en este tema.

Fuente: Municipalidad de San Pedro.